この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日本テレビ系のドラマ『いいこと悪いこと』第4話放送直後に、ドラマ考察系YouTuber・トケル氏が自身のチャンネルで生配信を行い、「どの子（ひらがな）」と「ドの子（カタカナ）」がそれぞれ実在する可能性を最新の考察として熱く語った。発端は、作中のセリフやTVerの字幕表記、マンガ版独自の言い回しなど複数のヒントから「同じ『どの子』が2人存在しているのでは」という仮説が生まれている点だ。トケル氏は「字幕だけで表現するのはどうなの？という声もあるが、おそらく映像でも回収されるのでは」と、制作側が二重の伏線を用意している可能性に言及した。



動画序盤、トケル氏は「ドラマをコミカライズした漫画版を読むとわかります」と、原作と派生メディアを横断することで新たな真相が浮かび上がることを強調。続けて「第1話の猿橋園子の発言で、それがわかるシーンがある」とし、マンガ版に登場する「いじめられた『私たち』は忘れない」というセリフに注目する。これについて氏は「猿橋園子、どの子は他にもいじめられていた子がいることを知っていたことになります」と独自の洞察を披露。特に、『ピアノの工作を壊されていたカタカナどの子』と『猿橋園子（ひらがな）どの子』は直接クラスメイトだった可能性があり、それぞれに複雑な過去を抱えていたのではと説いた。



さらに時系列整理を踏まえ、「先にカタカナのどの子がいたから、いじめる対象を『どの子』と表現するようになったのかも」と、自身の推理を語るトケル氏。「このドラマは、写真や画像、ロゴなどいろんなところにヒントを散りばめている」と番組演出の巧妙さにも触れた。



SNSを通じてリスナーから寄せられた疑問や考察にもテンポよく答えながら、「いじめられた側の園子が『私は変わることができた』というのは、実はひらがなどの子にもいじめる側の過去があるからでは」と鋭く切り込む。「卒業アルバムでひらがなどの子をいじめていた6人を黒塗りにしている事件は、やはり猿橋園子が最終ターゲットにしたものでは」と展開予想も披露した。



締めくくりには、「5話の内容も急展開になりそう」と最新ストーリーの注目ポイントや、「漫画版も読んでみるのがおすすめです」と呼びかけていた。トケル氏は今後も最新考察を公開していく予定だ。