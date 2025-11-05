バーミンガムがミルウォールに4-0圧勝、岩田は右SBで躍動

イングランド・チャンピオンシップのバーミンガム・シティは現地時間11月4日、リーグ第14節でミルウォールとホームで対戦し、4-0で圧勝した。

バーミンガム・シティのMF岩田智輝は右サイドバック（SB）として出場し、攻守に渡る活躍でチームの大勝に大きく貢献した。

バーミンガムはペク・スンホのゴールで先制すると、デマライ・グレイの追加点で前半を2-0で折り返す。後半開始わずか5分には、岩田のクロスがハーフクリアされたボールをアレックス・コクランが豪快なボレーで突き刺し、リードを広げた。勢いは止まらず、後半21分にはジェイ・スタンスフィールドが今季7点目となるゴールを奪い、試合を決定づけた。

地元紙「Birmingham Mail」は10点満点の採点で、岩田にチームトップタイとなる「9点」という高評価を与えた。寸評では「ハイライトで、4点目のビルドアップでロバーツ（パトリック・ロバーツ）の内側のスペースを作るために岩田が息もつけないほどのランニングをしているところに注目してほしい」と、ゴールに繋がった献身的な動きを激賞。「ブルーズ（バーミンガムの愛称）の中盤のマエストロによる、右サイドバックでのまたしても傑出したパフォーマンスだった」と最大級の賛辞を送っている。

記事では、岩田の他にパトリック・ロバーツとジェイ・スタンスフィールドのプレーも9点が付けられ「素晴らしかった（electric）」と称賛された。バーミンガムは4日間で2度目、2試合連続となる4-0の大勝を飾った。