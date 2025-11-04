「真美子さん、いた！」ドジャース2年連続の優勝パレードに大谷夫妻で参加　リラックスした表情も「本当に、おめでとうございます」

大谷夫妻は仲良く、パレード参加となった(C)Getty Images

ドジャースは現地11月3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ連覇を記念したパレードを行った。

球団初の連覇に大きく貢献した大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3人も参加。激闘を終え、笑顔も多く見えた。

【動画】3連覇の準備はできている！流暢な英語でスピーチを行った大谷の実際のシーン

同パレードには大谷妻の真美子さんも参加。大谷の背番号が入ったドジャーブルーのスタジャンに優勝記念Tシャツを着用し、ファンからの祝福に応えていた。合間には大谷と楽しそうに会話を交わし、自身の携帯電話で大谷を撮影するなど、2度目の参加となったパレードをマイペースに楽しむ様子も見せた。

これらの様子が日本のファンにも伝わると、「真美子さん、いた！」「本当に嬉しそう」「2連覇、おめでとうございます」と次々と祝福の声が上がっている。