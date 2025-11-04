「真美子さん、いた！」ドジャース2年連続の優勝パレードに大谷夫妻で参加 リラックスした表情も「本当に、おめでとうございます」
大谷夫妻は仲良く、パレード参加となった(C)Getty Images
ドジャースは現地11月3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ連覇を記念したパレードを行った。
球団初の連覇に大きく貢献した大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3人も参加。激闘を終え、笑顔も多く見えた。
【動画】3連覇の準備はできている！流暢な英語でスピーチを行った大谷の実際のシーン
同パレードには大谷妻の真美子さんも参加。大谷の背番号が入ったドジャーブルーのスタジャンに優勝記念Tシャツを着用し、ファンからの祝福に応えていた。合間には大谷と楽しそうに会話を交わし、自身の携帯電話で大谷を撮影するなど、2度目の参加となったパレードをマイペースに楽しむ様子も見せた。
これらの様子が日本のファンにも伝わると、「真美子さん、いた！」「本当に嬉しそう」「2連覇、おめでとうございます」と次々と祝福の声が上がっている。
大谷はドジャースタジアムに場所を移して行われたファン感謝イベントでも流暢な英語で「このチームを誇りに思っています」「来年、3連覇をする準備はできている」とスピーチ、満員のドジャースファンを喜ばせた。
大谷にとっても今季は父となり、二刀流も復活。来季はさらにパワーアップした姿でチームを盛り立てていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
