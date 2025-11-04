【1/12 NEXT1101 ホンダ スーパーカブ50タイプ・ハローキティ】 11月4日 出荷開始 価格：4,180円

フジミ模型は、プラモデル「1/12 NEXT1101 ホンダ スーパーカブ50タイプ・ハローキティ」の出荷を11月4日に開始する。価格は4,180円。

本製品は、ハローキティとホンダのコラボによるスーパーカブ50ccを1/12スケールでキット化したもの。色分け済みパーツで構成されているため、塗装しなくてもイメージするカラーリングが再現できる。スナップフィット式で、接着剤を使わず組み立てることが可能だ。シートは可動式で給油口を見ることができるギミック付き。フロントエンブレムはメタリック感あるシールで再現されている。

【特長】

・ボディカラー（レッド）は専用の調色パーツで再現。

・レッグシールドのフロントストライプ・リア泥除けのロゴデザインは実機と同じようにステッカー表現。

・フロントロゴはメタリック感あるシールでキティちゃんをあしらった専用デザインロゴを再現。

・シートにはキティちゃんが描かれた生地を専用シールで表現。

・メーターは専用仕様のデザインを忠実にスケールダウンしシール収録。

・ハンドルバーはブラウン系と専用配色を再現できるようシールに収録。

・サイドカバーにあしらわれたキティちゃんのイラストをシールで再現。

・リアキャリアやマフラープロテクターなど通常タイプと異なるカラーリングをカラープラパーツで再現。

・パッケージボックスは専用にデザインされたものとなっている。

【付属内容】

ランナー×17 ・ゴム素材パーツ×2 ・シール×2 ・組立説明書×1

(C)FUJIMI. All rights researved.

(C)'25 SANRIO CO.,LTD.APPR NO.L660978

※発売日は流通により前後する場合があります。