SKY-HIが、HANAの「Tiger」を歌う歌唱動画を、自身のYouTubeチャンネルにて公開。コメント欄には、原曲そのままのキーで歌われる破格の歌声を絶賛する声が、続々と書き込まれている。

■SKY-HI「-Professional Karaoke-」シリーズ第2弾！

「-Professional Karaoke-」と銘打って公開された今回の動画。SKY-HIは、先頃、BE:FIRSTの「空」を歌唱する動画を、同名の企画で公開し大反響となったが、今回の投稿は、その第2弾となる。

「Tiger」は、HANAのデビューシングル「ROSE」に収録されているナンバー。また、HANAを輩出した、BMSG×ちゃんみなによるガールズグループオーディション『No No Girls』の5次審査曲として、候補者たちが熱唱したこの曲を記憶している人も多いだろう。

今回、SKY-HIは、女性ボーカル曲である「Tiger」をまさかの原曲キーのままで歌唱。

コメント欄には「まさかの原キーでびびった」「まじかよ、えっっっぐ」「ひとりで歌う歌ではない」「とんでもねえぇえ」「そのキーで歌えんのかよ」「SKY-HIて何者なん!?」「音域どうなってんの!?」「ちゃんとSKY-HIの“Tiger”になってる」…と、あまりにすさまじいボーカルスキルに唖然とするファンの声がズラリ。

さらに「世界一の社長」「CEOが何してるの!? 最高すぎかよ！」「最高の事務所」と、SKY-HIを、そしてBMSGを讃える声が、続々と書き込まれている。