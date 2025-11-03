佐藤晴美プロデュース『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』候補生14名による番組テーマソング配信スタート
E-girlsのリーダー佐藤晴美がプロデューサーを務める新ガールズグループオーディション『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』のテーマソング「one-way runway(14 girls ver.)」が本日、11月3日に配信が開始された。
■「one-way runway(栄光への滑走路)」を歩んでほしいという佐藤晴美の候補生への思いが詰め込まれた楽曲
「one-way runway(14 girls ver.)」を歌うのは、11月1日に放送・配信された4次・合宿ミッションの審査を通過した14名の候補生たち。
「one-way runway(栄光への滑走路)」を歩んでほしいというプロデューサーである、E-girlsのリーダー佐藤晴美の候補生への思いが詰め込まれた楽曲になっており、制作にはE-girls「Mr.Snowman」やGENERATIONS from EXILE TRIBE「Rainy Room」など数々のヒット曲を手掛けてきた制作チームが携わっている。
さらに配信開始と合わせて、YouTube公式チャンネルにて、4次審査の模様を特別編集した“オーディションクリップ”も公開されている。オーディションに向き合い、成長し続ける候補生たちを応援しながら楽曲を楽しみたい。
■リリース情報
2025.11.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「one-way runway(14 girls ver.)」
■番組情報
日本テレビ『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』
毎週土曜 14:30～15:00
出演：EXILE NAOTO / 小杉竜一（ブラックマヨネーズ）/ 黒田みゆ（日本テレビアナウンサー）
見逃し配信：TVer/Hulu/日テレ無料にて番組放送後 毎週土曜15:00～配信開始
YouTube版：毎週日曜12:00～最新エピソード更新
■関連リンク
番組サイト
https://www.ntv.co.jp/GIRLS-BATTLE-AUDITION/
Hulu配信ページ
https://www.hulu.jp/girls-battle-audition