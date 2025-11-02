¡Ö100²óÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»Ø¤»¤Ê¤¤¡×Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤¬¸«¤»¤¿°Û¼¡¸µ¤Î¡ÈÀ®·Ë´ó¤ê¡É ²òÀâ´ý»Î¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×
¡¡¼ã¤²¦¼Ô¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â°Û¼¡¸µ¤ÎÆÉ¤ß¤ÎÀºÅÙ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤¬10·î31Æü¡¦11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè3¶É¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£À®·Ë¥¿¥À¼Î¤Æ¤«¤é¤Î°µ´¬¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚÂç²ð¶åÃÊ¡Ê51¡Ë¤«¤é¤â¡Ö100²óÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»Ø¤»¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Î¥²¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æÎµ²¦¡¢¾×·â¤Î¡ÖÀ®·Ë´ó¤ê¡×¤Î½Ö´Ö
¡¡Æ£°æÎµ²¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¦ºÂ¼º´§¤«¤é¤ÎºÆ»ÏÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿Îµ²¦ÀïÂè3¶É¡£µþÅÔ»Ô¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦¿ÎÏÂ»û¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤¿ËÜ¶É¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÔÃæ¤Îº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬½éÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·°ÕÉ½¤Î»Í´ÖÈô¼Ö¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¡Ö¸å¼ê¿¶¤êÈô¼Ö¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£°æÎµ²¦¤â¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÃ¼¤Î°Ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Î»Í´ÖÈô¼Ö¤Ï°ÊÁ°¤â¸ø¼°Àï¤Ç»Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÊÑ²½¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½øÈ×¤Î¶î¤±°ú¤¤òÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤Ï¡¢1999Ç¯ÅÙ¤ÎÎµ²¦ÀïÄ©Àï¼Ô¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ¶åÃÊ¤¬½Ð±é¡£1ÆüÌÜ¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¶¤êÈô¼Ö½¼Ê¬¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Í¤¸¤ê¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤ÃæÈ×Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï¹¶¤á¹ç¤¤¤ò·èÃÇ¡£¡Ö6¶Ú¤«¤é¹¶¤á¹ç¤¤¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢Éõ¤¸¼ê¤Î¶ÉÌÌ¤«¤éÀ®·Ë¤Þ¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤º¡¢¤½¤Î¼ê¤Ç¤·¤Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤¤É½¾ð¤ÇÂçÄ¹¹Í¤ËÄÀ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼êÃÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ëÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«·ê·§¤Î±ó¤µ¤òÀ¸¤«¤¹Å¸³«¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Æ£°æÎµ²¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¶åÃÊ¤âÆ£°æÎµ²¦¤ÎÀ®·Ë¤Ë´¶Éþ¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸õÊä¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Âç¥Þ¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀµÄ¾1ÉÃ¤âÆÉ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¼ê¤ò¿Í´Ö¤¬¤ä¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤Î·ËÇÏ¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿Ä·¤Í¤Æ³Ñ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤ÇÀ®¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¼ê¡¢100²óÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»Ø¤»¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Î¥²¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¥¿¥À¤Ç¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡Ä¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¤·¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï¡ÖÂÐ¹³·Á¤Î¼ÂÀïÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢Æ£°æÎµ²¦¤Ï¤½¤Î¸å¤âÅ·²¦»³¤Ë¶ä¤ò¿ø¤¨¡¢³Ñ¶Ú¤ò»ß¤á¤ÆµÍ¤á¤í¤òËÉ¸æ¡£¡ÖÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Î¶Ì¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¾´ý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ê¹½ÁÛÎÏ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¶åÃÊ¤Ï¡¢¡Ö·ê·§ÂÐ¶ä´§¤ÎÀï¤¤¤Ç85¼ê¡Ê¤Ç½ª¶É¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÃ»¤¤ÉôÎà¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±Æ£°æ¤µ¤ó¤Î´ó¤»¤¬±Ô¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿Í´Ö¤¬ÅþÃ£¤Ç¤¤ëÆÉ¤ß¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤É¤³¤«ËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
