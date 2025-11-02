【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１日、自らのＳＮＳに、「中国の習近平（シージンピン）国家主席とのＧ２会談は非常に有意義だった」と投稿した。

「Ｇ２」は、米中が今後の世界秩序を主導するという考え方。米大統領がこれまで公に米中関係を「Ｇ２」と表現した例はないとみられ、波紋を呼びそうだ。

トランプ氏は１０月３０日に韓国で開かれた米中首脳会談前にも、「Ｇ２が間もなく開催される」と投稿していた。１日の投稿では、習氏との会談について「永遠の平和と成功をもたらすだろう」と主張した。

Ｇ２は２００５年に米経済学者によって提唱された用語で、元々は米中が世界の経済・貿易大国として並び立つ概念を指していた。元米大統領補佐官のズビグニュー・ブレジンスキー氏らが地政学的概念に発展させ、米オバマ政権は一時期、Ｇ２の発想に基づき、多角的な米中協力を模索した。

似たような概念には、中国の習政権が掲げる「新型国際関係」がある。１３年ごろから提唱している考え方で、米国主導の戦後国際秩序に挑戦し、中国が主導する新たな国際秩序を形成する狙いが込められている。

トランプ氏が、米中関係を「Ｇ２」と表現した真意は不明だ。ただ中国は、米中が並び立つ「Ｇ２」態勢下で、米中が互いの勢力圏を認め合う関係を目指し、米中で太平洋を二分割する案にも言及している。トランプ氏の発言は、同盟国を動揺させる可能性がある。