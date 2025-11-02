◇秋季高校野球中国大会 崇徳10-0倉敷商（2025年11月1日 ユーピーアールスタジアム）

来春の選抜出場校を決める重要な選考資料となる秋季中国大会は1日、準決勝2試合が行われた。崇徳（広島）は、倉敷商（岡山）を10―0の8回コールドで下し、1993年以来33年ぶりの選抜出場を確実にした。最速140キロのエース左腕・徳丸凜空投手（2年）は、3安打完封勝利で決勝進出に貢献。高川学園（山口）は、下関国際（山口）に2―1で競り勝った。

「崇徳の左腕」が今秋の大切なキーワードになっている。エース左腕の徳丸は完封勝利を飾り、低迷期にいた76年春の選抜優勝校を蘇らせた。「崇徳の歴史の中でも凄く大きな一勝になったと思う」。6奪三振中4つが見逃し三振と、長所の制球力は中国大会でも通用した。散発3安打に抑え、三塁を踏ませない力投。決勝進出で選抜出場を当確とさせると、「思いがあふれた」と目を赤くした。

今秋ドラフトで同校OBの鷺宮製作所・竹丸和幸が巨人1位指名を受け、久々に「崇徳」の名前に光が当たった。元広島の山崎隆造（現総監督）らを輩出した同校は、93年春を最後に甲子園出場から遠ざかる。それでも、中学時代に強豪私立から入学の勧誘を受けていた徳丸は、藤本誠監督の「一緒に甲子園を目指そう」との言葉を信じて同校に進んだ。

背番号1を与えられた今夏広島大会では、決勝の広陵戦で1―0の9回2死二塁から同点に追いつかれ、延長タイブレークの末に敗れた。「野球人生で一番悔しかった」。甲子園まで残り1死の場面で冷静さを欠いた反省を忘れない。派手なガッツポーズを見せていた今夏から一転、感情を表に出すことをやめた。「あの負けがあったからこそ今の自分がある」。心に余裕が生まれると、中国大会3試合で24イニング1失点（防御率0・38）の好投に直結した。

同校OBの広島・松本有史スカウトは「制球がいい。来秋の候補として名前が挙がってくるのではないか」と期待した。徳丸は「いつか自分もプロの世界に行きたい」と青写真を描く。竹丸の1位指名に続き、左腕が強豪校に誇りを取り戻した。（河合 洋介）

◇徳丸 凜空（とくまる・りく）2008年（平20）11月3日生まれ、広島県福山市出身の16歳。小3から坪生ファイターズで野球を始めて投手を務める。中学では府中オーシャンズに所属。崇徳では1年春から背番号18でベンチ入りし、2年夏から背番号1。遠投100メートル。1メートル80、76キロ。左投げ左打ち。