【Crocs】どこでもドアにアンキパン！ ドラえもんの世界観を詰め込んだ限定デザイン
クロックスより、世界中で愛される人気漫画・アニメ『ドラえもん』との限定アイテムを2025年11月5日（水）より発売される。
『ドラえもん』は、藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。 1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2025年には、連載開始55周年を迎えた。1979年テレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。翌1980年には、劇場版アニメ『映画ドラえもん のび太の恐竜』が公開。2025年に映画公開45周年を迎えた。まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。
そんな未来から来た猫型ロボット「ドラえもん」の魅力を、そのまま足元で楽しめる特別な限定コレクションが登場する。
ドラえもんカラーである鮮やかなブルーのクロッグに首輪をイメージした赤いバックストラップ、かかと部分にはアイコニックな鈴を再現。ドラえもんとひみつ道具をモチーフにした6種類の限定ジビッツ TM チャーム（ドラえもん、どこでもドア、タイムマシン、アンキパンなど）が付属し、履くたびにドラえもんの冒険を感じられるデザインだ。
ジビッツ TM チャームで自由にカスタマイズできるので、自分だけの特別な一足に仕上げることも可能。
今回のコレクションでは、クラシック クロッグの大人用モデル、子供用モデルの2種類をご用意。大人も子供も一緒に楽しめる。大人用モデルのかかとには金色に輝く鈴モチーフがあしらわれ、アクセントをプラス。キッズモデルでは、ソールの側面にタケコプターで空を飛ぶドラえもんのプリントが施され、まるで足元から冒険がはじまるようなデザインに。かかとの鈴はポップなイエローで、元気いっぱいの印象を演出している。
同時に、『ドラえもん』の世界観を詰め込んだ、未来の楽しさあふれるドラえもん ジビッツ TM チャーム5個セットが登場。お気に入りのクロックスのシューズやアクセサリーを、自由にデコレーションできる。
足元のオシャレをドラえもんやひみつ道具で！
