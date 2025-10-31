【miffy café tokyo】2周年はぬくぬくメニューでお祝い！
2025年11月11日（火）で2周年を迎える「miffy café tokyo」が、お客様への感謝を込めて、2025年11月11日（火）から、「ミッフィーのぬくぬくウィンター」を開催する。
＞＞＞新メニューや新グッズをチェック！（写真8点）
「miffy café tokyo」は、「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」をコンセプトに、絵本作家ディック・ブルーナが想いを込めて手がけたミッフィーの絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ。ロゴ、メインビジュアルや店舗のデザインは、幼い頃に出会ったブルーナの絵本に大きな影響を受けたという佐藤可士和の手によって、クラシカルでもどこか新しい印象のデザインとなっている。
「ミッフィーのぬくぬくウィンター」では、くり抜いたパンの中に白みそのクラムチャウダーを注いだ、「ミッフィーのほっこり白みそクラムチャウダー」、モチモチの皮でアイスを包んだカスタード入り、「かくれんぼミッフィーのもっちシュー」、もふもふのミッフィー型マシュマロをのせた「マシュマロミッフィーとホットココア」、など寒い日に食べたくなるような工夫を凝らしたメニューを、期間限定メニューとしてご用意。
その他、オリジナルグッズとして、グリーン、レッドのシンプルで使いやすいプレートや、大人気商品のマグカップにブルーとイエローの新色も登場する。こちらは11月20日（木）より発売される。
また、冬らしいデザインの「ステッカー」プレゼントなども設け2周年を盛り上げる。
秋が深まりゆく季節に、「miffy café tokyo」で、まったりくつろぎながら、楽しいお食事タイムを過ごしてみては。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
