『名探偵コナン』1180話 森の中の一軒家で見つけた遺体！
アニメ『名探偵コナン』の1180話「招き猫は見ていた」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1180話話のあらすじはこちら。
＜1180話「招き猫は見ていた」＞
バードウォッチングにやってきたコナン、蘭、小五郎。森の中の一軒家を観察していたコナンは、そこに血まみれの遺体を発見する。被害者は、この家の次男・黒滝志郎。兄の黒滝明彦によると、アメリカから帰国したばかりだという。コナンたちが現場から逃げるのを目撃した電気店経営者・庄山拓郎は「行っていない」の一点張り。警察の捜査が進む中で浮上した、ある人物を尾行することになるが、新たな事件が発生してしまう！
＞＞＞『名探偵コナン』1180話の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
