せっかくの自分時間もなにをしたらいいのかわからない…。そんな人は“推し活”を始めるのも手。今回は推し活やソロ活に夢中だという、後藤由紀子さんとワタナベマキさんに、“推し”を持つことのおもしろさや、ソロ活を始めるコツについて語っていただきました。

後藤由紀子さん×ワタナベマキさん対談「“推し活”で人生輝きました！」

プライベートでも仲のよいお2人。子育ても落ち着き、推し活やソロ活を楽しんでいるそうです。その魅力について伺いました。

【推しアイテム】真心ブラザーズ私物の腕時計

後藤：マキちゃんの“推し”は、韓国の俳優さんだよね。ハマったきっかけはなんだったの？

ワタナベ：コロナ禍のとき、たまたま韓国ドラマの『梨泰院（イテウォン）クラス』を観たんです。それまで韓流に触れてこなかったのに、観たとたんにハマっちゃって、主演のパク・ソジュンさんを推すように。そこから、いろんな韓国ドラマを観始めて、最近はほかの俳優さんやアイドルグループもチェックしています。ここまで夢中になってだれかを応援するのは初めてかも。

後藤：私はもともと洋楽が好きで、イベントやライブにはよく行っていたけど、推し活というほどではなくて。でも12年前に武道館の忌野清志郎トリビュートライブで真心ブラザーズを観た瞬間、ドキドキが止まらなくなって！ いまだにそのときめきが続いています。

ワタナベ：最初は、推し活なんて恥ずかしい…という気持ちも。でも1回行ったら、みんな人のことなんて気にしてないし、楽しくて。

後藤：推しに会えると、その後しばらくはご機嫌に過ごせる。プライスレスな価値があるよね。

推しに会える喜びが、日々のエネルギー源に

ワタナベ：コンサートやライブで思いきり叫ぶと気持ちもリセットできるんです。仕事でアウトプット（発信）することが多いから、推し活やソロ活は大事なインプット（吸収）の時間。だから忙しくても先にライブや旅行の予定を入れるようにしています。仕事をがんばって終わらせて早くドラマ観よう！ みたいな（笑）

後藤：私はライブのおかげで、家族や人に優しくできているかも。だから家族も推し活に協力的。

ワタナベ：うちも、私がご機嫌の方が、家族にとっても、いいみたいで。いまや、推しが生活のリズムをつくっている感じです。

後藤：ライブは万全の状態で楽しみたいから、体力づくりも意識するように。しっかり寝て、食べて、コンディションを整えています。食事といえば、マキちゃんは、韓国料理の本も出しているよね。

推しがきっかけで行動範囲が広がる

ワタナベ：韓国は食べることを大事にしているので、ドラマのなかにも必ず食事シーンがあるんです。韓国へ行ったときに「この料理、ドラマで見たことある！」とわかるのもうれしくて。ビビンパやスンドゥブ以外にもいろんな料理があって奥深いので、調べたり、自分でもつくってみたりしています。

後藤：推しを追って、あちこちへ遠征するのも楽しいよね。私も友達と真心の会を結成していて、一緒にライブに行くこともあるけど、ソロ活で行くのも楽しい。地方に行ったときは、地元のおいしいものを食べて、スナックで飲んで帰るのがひそかな楽しみです。

ワタナベ：私の場合、友達と韓国へ行ってもお互いに推しが違うので、食事以外は別行動。聖地を回っていると、知らない人でも「写真撮りますよ」と声をかけ合って、交流が生まれることも。

後藤：同じ人を好きな人同士だから、仲よくなれるよね。

ワタナベ：私より年上の人もいれば、若い子もいて、情報交換したり、手づくりのステッカーをもらったり。自然と交友関係が広がっていくんです。

後藤：ソロ活に興味はあるけど、ちょっと不安…という人は、まず知り合いがいる街へ行くことから挑戦するとハードルが下がりそう。移動中はひとりでも、現地で友達と合流すれば寂しくないし。

ワタナベ：推しを見つけたいなら、まずはドラマや動画を片っ端から観るのがおすすめ。今はNetflixにも、YouTubeにも、隙間時間で観られるコンテンツがたくさんあるので。「この人いいな」と思ったら、ほかの出演作もチェックすると、「こんな役もやるんだ！」と新たな魅力も発見できて、より世界が広がると思います。

後藤：推しがいると毎日が楽しくて、グチや文句を言う暇もなくなりました（笑）。推しに感謝です！

後藤由紀子さん、推し活をすると「健康でいたいと思える」

後藤由紀子さんに、推し活で得られる効能や、推しにまつわるアイテムを教えてもらいました。

●後藤由紀子さんの「推し活＆ソロ活の効能」

1：健康でいたいと思える

2：人に優しくできる

3：行動範囲が広がる

今までに行ったライブや映画のチケットは缶に入れて大事に保管。

「老後はこれを見返しながら思い出にひたりたいですね」

真心ブラザーズのYO-KINGさんが開催したフリマで購入した私物の腕時計。

「包んであったティッシュごと保管しています」

名優・笠智衆（りゅうちしゅう）さんの直筆サインが入った写真集。

「20歳のときに手に入れた宝物。私にとっての“推し活”のルーツです」

ワタナベマキさん「推し活は働く活力になる」

ワタナベマキさんに、推し活で得られる効能や、推しにまつわるアイテムを教えてもらいました。

●ワタナベマキさんの「推し活＆ソロ活の効能」

1：思いきり叫んでリセットできる

2：働く活力になる

3：仲間ができる

●ワタナベマキさんの推しにまつわるアイテム

推しのグッズは見ているだけで幸せ。

推し活グッズでライブを全力応援！