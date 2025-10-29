整理収納アドバイザーとして働きながら、3人のお子さんを育てている、ひでさん（45歳）。仕事や育児・家事に追われながらも心に余裕を持つ秘訣は、「隙間時間で、自分を甘やかすこと」だそう。ひでさんに、自分時間のつくり方やリフレッシュの仕方を伺いました。

「24時間完璧な母」になろうと縛られていた過去

子育てに仕事にと忙しい日々、なかなか自分の時間を確保できずに悩んでいませんか？ ひでさんもかつてはそんな1人でした。

【写真】夜9時以降のリビング

「以前の私は、自分のなかの『完璧な母親像』にとらわれていて、24時間いつでも家族を優先しなくてはいけないと思い込んでいました。たとえば、家事が一段落しても、ソファに座って休憩することはなく、別の家事や用事を見つけては動き回っていたんです。自分だけがくつろいでいると、働いている夫へ罪悪感を感じてしまって…。今振り返ると、自分で自分の時間を奪ってしまっていたんですね。当時は、あまり心に余裕をもてていませんでした」（ひでさん、以下同）

しかし、10年ほど前に家にある服やものを大量に減らしたことをきっかけに、時間の使い方に関する考え方も変わったそう。

「お片付けをしていく過程で、自分のなかの“当たり前”を見直すようになったんです。私が家事や育児に追われてイライラしているよりも、余裕をもってご機嫌に過ごしている方が、家族のためにもいいと考えるように。少し肩の力を抜いてのんびり過ごすくらいが、私には合っていると感じ、少しずつ時間の使い方を変えていきました。今は、どうしたら自分を甘やかせるかを意識するようにしています」

夜9時以降は「オフ時間」！きり替えで家事効率アップ

そんなひでさんは、「夜9時以降は家事をやらない」と決めているそう。

「母親業って、24時間ずっと休みなく稼働しているような感覚があったんです。だから、強制的にオンとオフの区ぎりを設けるようにしました。子どもたちには『夜9時になったら、お母さんは“閉店ガラガラ”。頼みたいことがあったらそれまでに言ってね』と宣言。

もちろん、大事な用事や、だれかが体調を崩しているときは別ですが、自分のなかでオフにするスイッチができたことで、気持ちがグッとラクになったんです。

『夜9時までに家事を終わらせる』という目標があると、日中の仕事も家事も捗りますし、もっと効率化できるところはないかな？ と工夫するようになりました」

すき間時間は「自分の時間」。無理に予定をつめ込まない

ほかにも、自分の時間を確保するために心がけていることがあるそう。

「ふと時間があく瞬間ってありますよね。せっかく時間ができても、以前の私なら、つい別の家事や用事を見つけて動いていたと思います。でも今は、ごほうびだと思って、そのまま自分の時間にしています。出先で用事が早く終わったときには、ちょっとカフェに寄ったり、気兼ねなくひとりで自由に過ごしています」

近場ドライブの“ちょっとした特別感”でリフレッシュ

こうしてできた自分時間、どんなふうに過ごしているのでしょうか。

「私も夫も在宅ワークなので、夫を誘って2人でさっと外出することが多いです。4年前に移住した淡路島は、とても自然豊かな場所で、海も山も近い。少しクルマを走らせるだけで、大自然が味わえるんです。先日は、山頂近くまで車で行き、ベンチに座って景色を眺めて帰ってきました。近場での短い時間のお出かけですが、ちょっとした特別感を味わえ、リフレッシュできました。

あとは、気になっていたカフェや雑貨屋さんを訪れることも。自分の好きなものを食べたり見たりすると、刺激を受けて、仕事のやる気も出るんです。

どれも特別なことではなく、思いついたときに気負わずできることばかり。ひとり旅や習い事となるとハードルが高いですが、暮らしのなかでも楽しみは見つけられるものですね」

休息は必要な時間。家族への罪悪感なく休憩する

以前は、休息を取ることに抵抗があったと話していたひでさん、現在はどうでしょうか。

「40代を迎えて、体調がゆらぐ日もあります。『ちょっとだるいな』と感じる日は、無理せず少し横になり、自分を労ることを優先しています。

リビングでテレビや動画を見ながら寝落ちするのが、至福のとき。そんな私を見て、子どもたちに呆（あき）れられることもありますが、私にとって必要な時間なのだと思って、ゆったりと過ごしています」

日常の暮らしのなかのちょっとした時間を使って、上手に自分を甘やかしているひでさんの過ごし方。ぜひ参考にして、自分に合った楽しみを見つけてみてください。