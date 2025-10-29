「胸が大きすぎてイジメに」“Mカップ”ゆえの苦悩を語る。引きこもりから“サラシを巻かずに”外出できるようになるまで
身長150cmと小柄ながらバスト130cm（Mカップ）のグラビアアイドル・ねぎとろまるさん。先日、ABEMA『ダマってられない女たち』に出演し、Mカップゆえの苦悩を語ってインターネットを中心に大きな話題となった。
突然、爆乳界の新星として現れたねぎとろまるさん。大きな胸が原因で長年“引きこもり”だったという彼女は、いかにして外の世界に飛び出したのか？（記事は全2回の1回目）
◆小学生でDカップ。プールの授業は全欠席「胸はずっと取りたかった」
物心ついた頃から周りの女の子とは「体型が全然違った」と話す、ねぎとろまるさん。
「小学校5年生くらいの時に、確かDカップくらいあって、自分でも『大きいな』って思いました。女の子はみんなませてるから、親しくない同級生にも『触らせてー！』って急に揉まれたり、視線を感じることもだんだん増えてきて、恥ずかしくなったんです」
胸が成長するにつれて、体育の時間が苦痛となり、プールの授業は「全く出ていない」という。
「母親に『この体型でスクール水着を着るのは抵抗がある』と相談して、担任に話してもらいました。ラッシュガードを着るとか方法は色々あったけど、何を着ても胸が目立つから見学にしてもらいました」
6年生になった頃にはFカップに成長し、キッズケータイで「胸を取る方法」を検索したり、Yahoo!知恵袋で悩み相談をしていたんだとか。
「よく調べたら胸が大きくなりすぎる病気があったので驚きました。私って病気なのかなって……。周りの友人はAとかBカップで羨ましかったですね。
本当は走るのも大好きで、木登りするような活発なタイプで、球技も男の子に負けないくらい得意だったのに、胸が大きくなってからは目立つのが恥ずかしいから、本気で走らずダルい雰囲気を出していました（苦笑）。胸が成長する一方で、性格はどんどん内向的で暗くなっていきました」
◆中学校では「キモい」「デブ」「ブス」
いつの間にか人と接するのがしんどくなってしまったねぎとろまるさんは、不登校になってしまう。そのため、中学校は学区をまたいで越境入学したが--。
「中学に入った頃にはHカップもあって、それに加えて違う学区から来た転校生みたいな感じなので、余計に注目を浴びてしまいました。当時は関西に住んでいたので、悪ふざけというかノリで『（胸が）デカすぎやろ？』『（胸が）でかいだけやん』みたいなことを、影から聞こえる距離で言われるんですよね。男子も1人だと何も言ってこないのに、複数人いると気が大きくなるのか、色々言ってくるんです。陰湿ですよね」
登校中に、クラスの移動中に、通りすがりに。同級生から「キモい」「デブ」「ブス」……。
聞こえるか聞こえないかの声で囁かれ続けたねぎとろまるさんは、人目が怖くなってしまった。
「胸を見られることに耐えられなくて、おばあちゃんに手伝ってもらって胸にサラシを巻いて、その上からテープで固定するようになりました。劇的な変化はなかったけど、サラシを巻くことで、やっと友達と普通に話せるという感じでした」
だが、サラシを巻くのには時間がかかるため、学校は遅刻が多く、きつく締め上げているからか息苦しくなってしまい、早退することもしばしばあったようだ。
それでも、ねぎとろまるさんはサラシを巻かなければ外出ができなかった。
「なんで私はこんな体なんだろう」
彼女は生きづらさを感じながら、今後自分に幸せな時間はやってくるのか？と問いかけ続けていた。
「結局引きこもりになって、中学の卒業式には行っていません。だけど、アニメの『CLANNAD』にハマって、制服を着て全日制の高校に行って、青春してみたいな！って。それで私立の高校受験をしました」
