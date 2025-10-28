大谷が樹立した新記録を米メディアも続々称賛

【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

大谷翔平投手が世界一を決める決戦で史上初の記録を打ち立てた。27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場。9度出塁を果たし、ポストシーズン新記録を樹立。勝利を引き寄せた大谷の躍動に米メディアも注目した。

大谷は初回の第1打席で二塁打を放つと、3回には右翼席へポストシーズン8本目となる一発。続く第3打席は適時二塁打、7回にはこの日2発目となるワールドシリーズ3号を放った。第4打席までに本塁打を含む4安打3打点。止まらぬ打棒に第5打席以降は4打席連続敬遠となり、第1打席から第9打席まで全てで出塁を果たした。

第7打席に敬遠で出塁した時点でメジャー新記録を達成。MLBは公式X（旧ツイッター）で「ショウヘイ・オオタニは（本日の試合）4打数4安打、3敬遠だ。彼はポストシーズン史上初となる1試合7出塁をマークした」と報じると、MLB公式のサラ・ラングス記者もXで「ショウヘイ・オオタニはポストシーズン初となる1試合7出塁をマークした」と称えた。

大谷は延長17回に回ってきた第9打席でも四球で出塁し、この試合で打ち立てたポストシーズン記録を「9」に伸ばした。6時間39分の大熱戦を制した翌日、大谷は二刀流として先発予定。連日の活躍に期待がかかる。（Full-Count編集部）