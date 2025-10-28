二塁打→HR→二塁打→HR

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場。9回の第5打席は申告敬遠で勝負を避けられた。

初回の第1打席はマックス・シャーザー投手から右翼線へ二塁打を放った。1-0の3回1死で迎えた第2打席は右翼席へ一発。さらに逆転された後の第3打席は反撃の適時二塁打をマークした。そして勝ち越された7回。右腕ドミンゲスの初球フォーシームを強振。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離401フィート（約122.2メートル）、角度26度の一発を左翼席に運んだ。

今ポストシーズン8本目のアーチは、コーリー・シーガー（2020年、現レンジャーズ）に並ぶ球団タイ記録となった。さらに1試合4長打は1906年第5戦のフランク・イズベル以来となるワールドシリーズ記録。そして、1試合12塁打は球団新記録を更新と大暴れを見せた。

1死から第5打席が回ると、ジョン・シュナイダー監督は迷うことなく敬遠を選択した。本拠地は大ブーイングが巻き起こった。その後、大谷は二塁への盗塁を敢行。セーフのタイミングだったが、足が離れたとしてアウトの判定。ドジャースはチャレンジするも、判定は覆られなかった。（Full-Count編集部）