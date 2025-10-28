デビッド・アギュラーさんは45年間ド軍ファン

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発し、7回に1試合2発となるワールドシリーズ3号を放った。同点弾に本拠地は大熱狂。キャッチしたデビッド・アギュラーさんは「OHTANI! Number One!」と興奮して絶叫していた。

1点を追う7回1死で豪快な一発がまた飛び出した。初球の甘く入ったフォーシームを逃さず捉えると、打球は左中間スタンドへ。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離401フィート（約122.2メートル）、角度26度の一発に、大観衆の声援を浴びながら右腕を突き上げダイヤモンドを一周した。

初回に二塁打、1-0の3回1死で迎えた第2打席には右翼席へ豪快弾。第3打席でも左中間に二塁打を放ち、これで1試合4長打。1906年第5戦のフランク・イズベル以来となるワールドシリーズ記録となった。

2発目をキャッチしたのはロサンゼルスに在住しているアギュラーさん。大興奮で「キャッチしたんだよ！ 左手でキャッチしたんだよ！ 『アーー』って手離さなかったんだ！」とコメントしていた。

取材中には周りのファンも興奮気味に集まり、カオス状態に。アギュラーさんは息子には「心配するな。何か奇跡的なことが起きる」と伝えていたという。「そうしたら、オオタニが同点弾を打った。この調子で勝とうぜ！」と興奮気味だった。（Full-Count編集部）