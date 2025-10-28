降圧ストレッチの衝撃効果！ガチガチ血管をほぐして血圧を下げる【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

「降圧ストレッチ」が高血圧に効く仕組み

「運動すればいいなら、ウォーキングや水泳でもいいのでは？」と思われるかもしれません。しかし、高血圧の根本原因は筋肉が硬くなり、周囲を走る血管を圧迫して血行が悪化するため。また、血管そのものも筋肉でできているので、運動不足になることで血管まで硬くなります。しなやかさを失った動脈は血液をうまく送り出せず、結果的に圧を高め、心臓に大きな負担をかけます。

降圧運動の目的はガチガチになった筋肉と血管を柔らかくすること。

つまり筋肉を伸び縮みさせる動き＝降圧ストレッチが、最も降圧に効く動きだと言えます。

筋肉を伸び縮みさせる動きを繰り返すことで、血管内壁から NO が放出され、血管がしなやかな状態を取り戻します。柔らかい筋肉であれば、血行が改善されて血液の運搬力がアップ。無理をして血液を送り出す必要はなくなるため、血圧はその人にとって最適な状態を保てるようになります。

降圧ストレッチで！筋肉＆血管の柔軟性が蘇る

加齢・運動不足

↓

筋肉がレンガのように硬くなり、血管を圧迫。血管の筋肉も同様に硬くなりカチカチに。

↓

心臓が頑張ってポンプ力をアップ

↓

血圧が上がる

降圧ストレッチを行う

↓

筋肉が伸縮することで血管が広がり、血行がよくなる。また NO が放出されて血管がしなやかに。

↓

心臓のポンプ力がダウン

↓

血圧が下がる

【POINT】

筋肉を伸縮させることで柔らかさとしなやかさを取り戻す

【出典】『薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる』著：加藤雅俊