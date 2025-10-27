10月22日、人気ロックバンド・ONE OK ROCKのTakaがInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

「現在、Takaさんがボーカルを務める4人組人気ロックバンド・ONE OK ROCKは2月に発売したニューアルバム『DETOX』を引っ提げて、10月からヨーロッパ16都市を巡る『ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025』を開催中です。Takaさんは21日、ドイツ・ケルンでの公演後にステージ上の姿やタトゥー施術中の写真など3枚の写真を公開しました。痛がる様子もなく、器具をもった“彫り師”に左腕を差し出しています。タトゥーを入れている姿を披露したTakaさんに視聴者からは驚きの声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

Instagramには500以上のコメントが集まっているが、

《新しいタトゥーみたいです》

《Taka かわいい 新たにtattoo入れたのね》

《新たなTattoo気になります 日本からパワー送ります 応援してます》

など喜びの声が見られる一方、

《Taka タトゥ―心配だよー60代の私には》

懸念する声も聞かれる。

1988年生まれで東京都出身のTakaは、2003年にアイドルグループ「NEWS」のメンバーとして芸能界デビューするも同年、学業に専念することを理由にグループを脱退。その後、2005年ロックバンド「ONE OK ROCK」にボーカルとして加入。近年は国内のみならず海外でもツアーを行うなど活躍している。

「Takaさんは大御所歌手・森進一、森昌子元夫妻の長男で弟のHiroさんも人気ロックバンド『MY FIRST STORY』でボーカルを務めるという芸能一家に生まれ、その恵まれた歌唱力と表現力から国内外で人気を博しています。多忙にもかかわらずSNSを積極的に利用し、自身の思いや近況を述べるためファンを中心に一挙手一投足が注目されており、Instagramのフォロワー数は364万人を超えています」（芸能記者）

多大な影響力をもつTaka。その一挙手一投足が注目されており、今回のタトゥー写真も多くの反響を呼んだわけだが、最近はタトゥーを公にする人気アーティストも少なくはない。シンガーソングライター・あいみょん、音楽ユニット「YOASOBI」のAyaseなどが代表的だろう。

「Takaさんといえば、全身にタトゥーが彫られていることはファンを中心に有名な話。あいみょんさんやAyaseさんのタトゥーも最近多くのメディアで取り沙汰されています。

そもそも、CDがまったく売れなくなったいま、アーティストはSNSでバズり、ライブにファンを呼ぶことで生計を立てています。テレビの音楽番組に出演し、老若男女に愛される必要はないですから、スポンサーや、“タトゥー否定派” を気にする必要がないんですよ。

ただ、やはり“がっかり感”を示す一部のファンがいることは事実。また、感染症のリスクなども指摘されていますから、心配するファンもいるでしょうね」

ONE OK ROCK・Takaが次はどこでどこの部分にタトゥーを入れるのか、世界中のファンが固唾を飲んで見守っている――。