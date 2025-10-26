自分ファーストな暮らしを送るESSE読者の「リアルなお仕事」を5つ紹介します。プライベートを大切にできる働き方のコツや仕事内容について伺いました。

1：整理収納アドバイザー・家事代行

プロフィール

Iさん（43歳・愛知県／夫、長男13歳、長女10歳）

仕事内容

片づけサポート、料理代行など

勤務時間

1日3〜6時間、週3〜5日

●Q：自分ファーストで働いている！と感じるのはどんなところ？

「プライベートを大切にして予定を組めること。仕事での学びは、すべて自分の興味があることなので楽しいです」（Iさん、以下同）

●Q：この仕事を選んでよかったポイントは？

「パートでは失敗で落ち込むことも多かったけれど、今は自分の強みを知り、得意を伸ばす考え方にシフトできました」

2：自宅パン教室講師

プロフィール

Yさん（51歳・兵庫県／夫、二男23歳、長女16歳）

仕事内容

対面レッスンの企画・実施、SNSでの情報発信など

勤務時間

1日4.5〜5時間、週2日程度

●Q：自分ファーストで働いている！と感じるのはどんなところ？

「時間の融通が利きやすく、家族を『おかえり』と迎えられるところ。生徒さんとの交流も、心のうるおいになっています」（Yさん、以下同）

●Q：仕事を始めて、変化したことは？

「人に喜ばれることで自己肯定感が育ちました。応援してくれる家族にもいい刺激となり、家庭が前向きな雰囲気に」

3：料理講師・Webライター

プロフィール

Tさん（49歳・東京都／夫、長女11歳、二女9歳）

仕事内容

料理教室にて講師、子育て関連の記事作成

勤務時間

1日6時間、週3〜4日

●Q：この仕事を始めたきっかけは？

「子どもが習い事中の隙間時間を活用してライター業をスタート。料理記事の質を高めたくなり、料理講師にもチャレンジ」（Tさん、以下同）

●Q：仕事を始めて、変化したことは？

「日々の料理も、記事のネタにしている家庭菜園も、自然と質が向上しました。子どもの食育にもつながっているようです」

4：プール監視員

プロフィール

Hさん（43歳・千葉県／夫、長女16歳、二女14歳）

仕事内容

場内の監視、プールの水底確認、水温・水質管理など

勤務時間

1日5時間、週2〜3日程度

●Q：この仕事を始めたきっかけは？

「昔から水泳が好きで応募。体力的にキツく時給も上がらなかった以前の仕事から、特技を生かせるようになり満足です」（Hさん、以下同）

●Q：この仕事を選んでよかったポイントは？

「大学生からシニアまで多世代と接し、ママ友以外の交流が刺激に。娘と近い世代の話も参考になります」

5：動画制作

プロフィール

Aさん（42歳・神奈川県／夫、長男4歳）

仕事内容

美容、ファッションなどの動画撮影、編集など

勤務時間

1日6時間、週5日（案件により変動）

●Q：この仕事を始めたきっかけは？

「息子の保育園入園で余裕ができたのがきっかけ。撮影や編集に集中していたら、余計なことを考えなくなりました」（Aさん、以下同）

●Q：ご家族の反応は？

「夫が『がんばってる』『よくやってる』と、ねぎらってくれるように。家事や育児のモチベーションも上がりました」