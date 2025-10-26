今回は、中学時代に自分をいじめた女と、大人になり立場が逆転した話を紹介します。

いじめられた過去は絶対に忘れない…

「私は中学時代家庭が貧しかったために、金持ち家庭の娘のMという女にいじめられていました。そのことは心の傷になっていて、どんなに時間がたっても絶対に忘れることはありません。

そして大人になり、大病院の院長の息子と結婚した私は、娘の幼稚園でかつて私をいじめたMと再会したのです。で、Mの結婚相手は普通のサラリーマンだと知り、ひそかに『勝ったな。立場逆転したわ』と思ってしまいました。

そんなあるときMの娘が命にかかわる大怪我をしたのですが、Mの娘は特殊な血液型タイプで、誰も輸血できずピンチだったところを、私が救ってやりました。Mには『お礼をするわ』と言われましたが、『あ、ウチお金に困ってないから大丈夫』『あんたと違って旦那が金持ちだから（笑）』と言い、お金は受け取りませんでした。スカッとしましたね」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年4月）

▽ この女性はMの娘の命の恩人なわけですから、Mは今後、この女性に対し偉そうな態度に一切出られないでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。