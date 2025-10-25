大掛かりな片付けは、体力的にも気持ち的にも負担が大きいもの。だからこそ、日々の“小さな習慣”を重ねて整えていくことが大切です。無理なく続けられるリセットの工夫について、YouTube「60歳からの幸せライフ」でシニアライフを発信しているライフさんに伺いました。

「ちょこっとリセット」で整う暮らし

一度に片付けようとすると、気持ちも体も疲れてしまうことがあります。日々の暮らしの中で“ちょこっとリセット”を重ねていく方が、自然と続けやすいもの。

【写真】ワンピースがつまったライフさんのクローゼット

少しの行動が積み重なれば、空間も心も落ち着いていきます。小さな整えが、心地よい暮らしを育ててくれます。

1：新しいものを迎えたら1つ手放す

「1つ増えたら1つ減らす」を心がけると、ものが自然に循環し、無理のない量を保てます。増えすぎを防ぐだけでなく、もちものとの向き合い方を見直すきっかけにもなります。

「これをもつなら、あれは手放そう」と考えることで、自分にとって心地よい数が見えてきます。暮らしに少し余白ができると、気持ちまで軽やかになります。

2：買う前に「置き場所」を決める

新しいものを買うときは、「どこに置こうかな」と少し考えてみることが大切です。置き場所が思い浮かばないものは、もしかすると今の自分には必要ないのかもしれません。

買う前にひと呼吸おくことで、衝動買いが減り、ものへの愛着が深まると感じています。選び抜かれたものたちが並ぶ空間は、自然とすっきり整って見えます。

3：気づいたときにすぐ手を動かす

「あとでやろう」と思ったことを、その場で少しだけ片づけてみる。たったそれだけで、家の中の小さな乱れはすぐに整うと思います。

考えるより先に手を動かすことが習慣になると、整えることが日常の一部に。無理のない小さな行動が、暮らし全体のリズムを穏やかに整えてくれます。

4：季節の変わり目に“ひと巡りチェック”

春夏・秋冬のきり替え時期は、もちものを見直すよい機会です。衣類や日用品をひと巡りしてチェックするだけで、使わないものや古くなったものが見えてきます。

季節の移ろいを感じながら、「今の自分に合うもの」を選び直してみませんか。ものが減ると、また新しいお気に入りを買うことができます。整った空間に、新しい季節の風がとおり抜けます。

5：毎日5分の「戻す時間」をつくる

寝る前の5分だけ、ものを元の場所に戻す時間を設けています。ほんの数分でも空間が落ち着き、翌朝の気分がすっきり。

「一日の締めくくり」としてのリセットタイムは、片付けを“自分を整える時間”にしてくれます。小さな積み重ねが、暮らし全体を優しく整えていくのを感じています。

「続けられる仕組み」は日々の中に

片付けは、特別な日だけにがんばるものではなく、日々の中に小さく取り入れていくもの。完璧を目指さず、「今日も少し整えられた」と感じられることがなにより大切です。

整えることは、自分を丁寧に扱うことでもあります。小さなリセットを積み重ねながら、穏やかで心地よい暮らしを育てていきましょう。