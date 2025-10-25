【ハローキティ×サーティーワン】11月1日より「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」開催
サーティワン アイスクリームは、ハローキティの誕生日である2025年11月1日（土）から11月27日（木）まで、「HELLO
KITTY Loves ICE CREAM」を実施。
＞＞＞ハローキティ×サーティーワンのメニューをチェック！（写真20点）
昨年初めて実施し、大好評を博したサンリオのハローキティとのコラボレーションが、今年もハローキティのお誕生日である11月1日から再びサーティワンで実施。
今年はハローキティに加えて、双子の妹ハローミミィと、ハローキティのお家に住んでいるお友だちのタイニーチャムも登場。ハローキティたちがサーティワンの様々なフレーバーとコラボしたビジュアルに注目だ。
6種類用意されているメニューを紹介しよう。
「ハローキティ スペシャルダブルカップ」は、お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を2コ選べる。カップにはいろんな顔のハローキティやモチーフが描かれ、ファンにはたまらないデザイン。トッピングのアイシングビスケットは3種類で、どれになるかはお楽しみ。さらにサーティワンの人気NO.1フレーバー、ポッピングシャワーデザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」が付いてくる。
「ハローキティ ダブルカップ」もお好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を2コ選べて、オリジナルデザインのカップで登場。デザインは、ハローキティと双子の妹ミミィが仲良くアイスクリームを楽しんでいるデザインAと、お友だちのタイニーチャムも加わったカラフルなデザインBの2種類。
また「ハローキティ ダブルカップ」には、ハローキティのバースデーである11月1日（土）より、先着でバースデーピックが付いてくる。なくなり次第終了なのでご注意を。
「ハローキティ アップルパイサンデー」は、ハローキティの好きな ”ママが作ったアップルパイ” をイメージしたサンデー。お好きなスモールサイズのアイスクリーム2コに、ホイップクリームと角切りリンゴ入りのリンゴソースをかけ、発酵バターの香りとアーモンドの香ばしさが楽しめるサクサク食感のパイもトッピング。キュートなリンゴ型チョコレートに、ハローキティ、ハローミミィ、タイニーチャムのピックをON。オリジナルカップもリンゴがたくさんなデザイン。さらに、ハローキティとハローミミィのリバーシブルスリーブ付きで、表はハローキティ、裏はハローミミィが刺繍された冬にぴったりの起毛素材で、ドリンクカップやマイボトルに付けて楽しめる。
「ハローキティ シングルサンデー」は、お好きなスモールサイズのアイスクリーム1コに、ダブルのアイスクリームを持ったピンク色のリボンとお洋服がかわいいハローキティのチョコレートと、ホイップクリームとカラースプレーをトッピング。カップのスリーブはオリジナルデザインのシールになっている。シールはいろんなフレーバーデザインをイメージしてお着替えしたハローキティたちのデザイン。食べたあとも楽しめる、お子様からハローキティのファンの方にもおすすめのサンデーだ。
お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を8コ選んで、おうちでアイスクリームを楽しめる「ハローキティ アイスクリームセット」は、ハートの中からハローキティたちが覗いているキュートなデザイン。カップもサーティワンのフレーバーとコラボしたオリジナルデザインだ。さらに、冬に大活躍のオリジナルブランケット付き。ふわふわ素材のブランケットはポケット付きなので、ポケットにカイロを入れたり、たたんで収納もできて持ち運びにも便利だ。
お好きなアイスクリームがたっぷり楽しめちゃう「ハローキティ フレッシュパック ミニ」も、ハローキティが大きくデザインされた限定カップで登場。お気に入りのあのフレーバーや、今だけしか食べられない限定フレーバーをおうちでたくさん楽しめる（約3人分）。さらに「ハローキティ バニティポーチ」付き。キルティングのピンクサテン生地でできたポーチは、ラブポーションサーティワンデザインのハローキティがプリントされたオリジナルデザインで、コスメや小物の収納に使いやすいサイズだ。
この時期だけのキュートで美味しいコラボ商品をお見逃しなく。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662162
