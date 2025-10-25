パンツよりこっちかも！【GU】40・50代のキレイ見え♡「スウェットスカート」

ミドル世代のデイリーコーデ、楽ちんとキレイ見えを狙うなら、スウェットスカートが正解かも。今回は、【GU（ジーユー）】でゲットできるナローシルエットのスカートをピックアップ。ストンとしたIラインシルエットで女性らしさを引き出してくれるのはもちろん、ラフなスウェット素材でストレスフリーに穿けそう。カジュアルさも大人っぽさも備わったスカートは、秋の1軍になる予感。

カジュアルなのにキレイ見えするナローシルエット

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\2,490（税込）

スラリとした縦ラインが美しく、キレイ見えが狙えるナロースカート。公式サイトによると「裏起毛素材を採用した膨らみのある肉厚な生地感」とのことで、肌寒くなるこれからにちょうどいいアイテムです。ウエストがゴム仕様になっており、着脱しやすいのも嬉しいポイント。カラーはグレー・ブラック・ナチュラルの上品な3色展開で、どの色もミドル世代のデイリーカジュアルにぴったりです。

モノトーンで統一したシックな大人コーデ

こちらは色違いのブラックを着用したコーデ。ストンと落ちる細身のシルエットなので、オーバーサイズのトップスとも好相性です。ヒップまで隠れる丈のシャツでさり気なく体型をカバーしつつ、セーターをレイヤードして上品な着こなしに。アクセントとしてトレンド感のあるレオパード柄のシューズを投入すれば、足元からおしゃれを底上げできそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

