ひとクセアイテムとのあわせが今っぽ♡「クラシカルスタイル」を上手に取り入れるコツ4選

今年のトレンドは、ガーリーさんも取り入れやすいクラシカルがお強いみたい♡ そこで今回は、無難なコーデになりがちなクラシカルスタイルを上手に挑戦できるテクニックを4つご紹介します。この秋はハズシの効いたクセのあるアイテムをあわせて、まわりと差をつけちゃお！