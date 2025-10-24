松本市のスタジアム「サンプロ アルウィン」で照明設備の鉄骨の一部が落下しているのが見つかり、使用を停止している影響で延期を余儀なくされていたサッカーJ3の松本山雅FCのホームゲーム、宮崎戦が11月5日に山梨県で行われることが決まりました。



運営会社の松本山雅によりますと、10月12日から延期していたテゲバジャーロ宮崎戦は、山梨県甲府市の「JITリサイクルインクスタジアム」で11月5日（水）午後7時30分にキックオフします。



「サンプロ アルウィン」では10月2日、照明を支える鉄骨の一部が観客席に落下しているのが見つかり、翌日から利用を停止しています。このため松本山雅FCのホーム戦のほか、全国高校サッカー選手権の県大会なども会場を変更するなどして対応しています。

松本山雅の小澤修一社長は、きょう（10月24日）松本建設事務所と話し合いを行い、現状の「サンプロ アルウィン」では、無観客試合にしたとしても照明施設のピッチへの倒壊の可能性が否定できないため、使用の許可は出来ないと説明を受けたということです。



松本山雅は、10月26日のホームゲームを長野市の長野Uスタジアムに変更していますが、11月15日のFC大阪戦、11月29日のギラヴァンツ北九州戦については、まだ未定としています。