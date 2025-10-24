″来ました神企画″なにわ男子がハロウィンイベント「なにわHALLOWEEN 2025」を告知！ファンから期待の声続々
なにわ男子の公式Instagramが更新された。投稿内容は、ハロウィンイベント「なにわHALLOWEEN 2025」の告知についてだ。投稿には「なにわHALLOWEEN 2025 今年もこの季節が… ▷▶なにわ男子×ハロウィン◀◁ 乞うご期待 #なにハロ2025」とあり、ファンから多数の期待コメントが寄せられている。特に昨年のテーマに関しても言及されており、この投稿に対して「今年もやってくれるの嬉しい〜」「めっちゃ楽しみです」「みんなの仮装楽しみすぎるよ」などの声が集まった。
この投稿にファンからは、「今年もなにハロ来た！！」「来ました神企画！！！！！」といった興奮の声もあり、ファンの期待が一層高まっている。最近では人気女性誌「anan」の55周年イヤーを祝う動画も話題となっているため、ますます注目が集まっている。
なにわ男子は、日本の7人組男性アイドルグループで、2021年にCDデビューを果たし、今では多くのファンに支持されている。これからのハロウィンイベントに向けた準備に期待が寄せられている。
