Photo: junior

宅配便のサインや名刺交換後のメモ、ふと思いついたアイデアをサッと書き留めたい。でもそんな瞬間に限ってペンが手元にない。

そんなプチストレスを解消してくれるのが、わずか3.6cmの「MINIPEN」です。文字を違和感なく書けるギリギリの最小クラスサイズにより、財布の隙間やキーホルダーにスッと忍んでくれ、チタン・銅・真鍮といった魅力ある金属素材から選べるのも魅力なんですよ。

サンプルをお借りして実際に試してみたので、ミニマルなEDCツール好きの人はぜひチェックしてみてください。

小さいけど高級感ある金属ボディ

Photo: junior

こちらが「MINIPEN」シリーズ。パッと見ただけ小ささが分かりますね。サイズ展開は2つあり、小さい方がベースモデルで長さ3.9cmの「MINIPEN」。大きい方は書きやすさをアップした5.9cmの「MINIPEN Plus」です。

手前：チタン、奥：ダマスカス鋼

今回はメインのチタン製を試させてもらいましたが、ほかにも銅や真鍮から選択可能。経年変化が少なく高耐久なチタンも魅力的ですが、自分だけの変化を楽しめる残り2つの金属も気になりますね！

Photo: junior

「MINIPEN」も「MINIPEN Plus」もリング穴があるので、写真のようにキーホルダー感覚で持ち歩けるのもポイント。鍵と同じ〜小さいサイズなのでポケットに入れても邪魔にならないでしょう。

書き心地は必要十分

Photo: junior

「MINIPEN」はかなり小さく、最初は少し書きにくかったのは事実。でもインクフローもスムーズですぐに慣れるので受取サインなどで困ることはないと思います。

Photo: junior

「MINIPEN Plus」の書き味は「MINIPEN」と変わりませんが、長くなったことでペンとして使いやすくなりました。小ささを極めるのもアリですが、収納サイズが問題なければ筆者的にはPlusがオススメですね。

Photo: junior

ペン尻のストラップホール部分はちょっとしたツールになる便利な側面も。ダンボールの開封や缶のオープナー、簡易的なマイナスドライバーとしても使えますよ。

常に紙とペンを携えて

Photo: junior

これだけ小さいので多様な持ち運び方ができるのも「MINIPEN」の魅力。小さなメモ用紙と一緒に持ち運んでも、まったく荷物になりません。

ポケットに雑に突っ込んでおいても良いですし、

写真は「MINIPEN Plus」

財布に忍ばせておくと、いざという時に役立ちそうです。ミニマルガジェットが好きな人には刺さりそうなので、気になった人はぜひチェックしてみてください。

