タレント・渡辺直美（38）の喜びの報告に、ファンだけでなく、芸能界からも多くの祝福が寄せられている。

【映像】「なんだか痩せました!?」ファン驚きの最新ショット

2023年には幼少期の写真を、2024年には黒髪のショートカットの写真をInstagramで公開し、自身の誕生日を報告していた渡辺。

2025年10月23日は、「本日38歳になりました!!!引き続き健康に気を付けながら、邁進してまいります!!!いつもいつも皆様たくさんの応援ありがとうございます！これからもよろしくお願いしますんにょ」と、黒髪のお団子ヘアでケーキをもつ笑顔の最新ショットとともに、誕生日を報告した。

この投稿に、歌手の星野源（44）や俳優の吉岡里帆（32）、高畑充希（33）など多くの芸能人が「いいね！」で祝福。ファンからも、「おめでとうございます。ステキな笑顔」「体調に気をつけて、また1年幸せに過ごしてね」と誕生日を祝福するコメントや、「一瞬、どなたかと思いました」「なんだか痩せました!?」など、渡辺の最新ショットに驚く声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）