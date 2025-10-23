篠崎愛、手作り満載のハロウィンパーティーの様子を披露「素敵なパーティー!!」 遊び心あふれる手料理に「沢山作ったね」「女子力すごい」
グラビアアイドルでタレントの篠崎愛（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。おばけやパンプキンなどをモチーフにした手作り料理が並ぶ、ハロウィンパーティーの様子を披露した。
【写真・動画】手作り満載のハロウィンパーティの様子を披露した篠崎愛
篠崎は、かぼちゃやおばけの絵文字を添え、ハロウィンパーティーの様子を写真と動画で複数投稿。壁には「HAPPY HALLOWEEN」の装飾が施され、テーブルには、おばけをデザインした料理やデザート、かぼちゃやガイコツ型のチーズが乗ったハンバーグなど、遊び心あふれるハロウィンらしさ全開の手料理が並んでいる。
投稿では、元「初代恵比寿マスカッツ」のメンバー・沢辺りおん（34）と、元Berryz工房のメンバーで現在は芸能界を引退している清水佐紀さんと3人で調理する動画や、飾りを持ってポーズをする3ショットを披露し、にぎやかなパーティーの雰囲気を伝えた。
この投稿には「めちゃくちゃ素敵なパーティー!!」「すごいな!!」「沢山作ったね」「楽しそうでいいですねぇ〜」「本当料理得意なんだね」「女子力すごい」「三人ともめちゃくちゃ可愛い」など、さまざまな反響が寄せられている。
