バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が23日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に、ゲストとして生出演。テレビ番組で共演中の、元プロ野球選手でタレント・長嶋一茂（59）のスケジュール事情を明かした。

この日、元テレビ朝日でジャーナリスト玉川徹氏は、休暇明けで2週間ぶりの出演。「サラリーマンの時は1週間しか休めなかったんですよ、連続して」という玉川氏は「僕はもうサラリーマンを辞めたんで、その象徴として2週間休みを取ってる。2週間ぐらい休むと“休んだ”っていう気がするんだけど、ちさ子さんは1カ月休むんでしょ？」と質問した。

すると高嶋は「8月、3月ですし、11月も2週間休みます」と告白。「これだけ（番組に）出てるけど、そんなに休んでるんだよ、ちさ子さん」という玉川氏に、フリーアナウンサーの原千晶も「コンサートでも忙しいですよね」と想像。しかし高嶋は「（長嶋）一茂さんは、私の休みに合わせてハワイに行ってる。一茂さんは生番組があるじゃないですか。それを休むことになっちゃうから、勝手に休んでることになっちゃう。かわいそうですよね」と、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で金曜レギュラーを務める長嶋に触れた。

そして高嶋が「私のために、みんなずらしてくれてるんですよ」と明かすと、玉川氏は「そうだったんだ」と驚がく。続けて「なんかね、一茂さんが休むたびに“また休み”って（ニュースで）出るわけですよ。そうするとコメントとかで、嫌なことを書かれるわけ。でもあれはちさ子さんに合わせてる？」と確認すると、高嶋は「そうですそうです、私に合わせてるんです」と語っていた。