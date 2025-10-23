22日、日本維新の会の吉村洋文代表が会見で、衆議院の議員定数削減をめぐり、国民民主党の玉木雄一郎代表を批判した。

【映像】吉村代表が玉木氏に「残念」 批判した瞬間

吉村代表は、記者から議員定数削減に対する玉木代表の“態度の変化”について聞かれ、以下のように述べた。

「少し前は『賛成です』とテレビメディア等を通じておっしゃっていた。そんなに急に話が変わるんだなと少し残念だ。でも、議員定数削減を本気でやろうとしたら、そういうこともこれから多く出てくる。『過去そういうこと言ってたやん』と言っても『いやいや…』と言って、“ふにゃむにゃむにゃ”となってくる。まさにしようとする場面に差し掛かってきているから、みんないろいろ言い始め、できない理由を探し始めている」

「維新と自民だけでは過半数に足りないので、そこをなんとかする。賛同を得られる方がいないと可決はしないから、他の野党の皆さんにも働きかける。ハードルが極めて高いのもわかっている。でも、このハードルを乗り越えられないぐらいだったら、僕は日本は本当に未来がないと思う。『結局自分たちのことかよ。自分たちの身分のことなんですね』となる。僕は『そういう政治は本当にもうやめて、前に進んでいきましょうよ』と野党の皆さんにも言いたい」

（ABEMA NEWS）