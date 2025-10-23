ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡©¡¡º´Æ£Âç¼ù¤Ï¡ÖÀîÉý¤¦¤É¤ó¡×¿ä¤·¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¡Ö±£¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¡×Â³¡¹È¯·¡
ºë¶Ì¸©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ´¹ñºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï46°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º´²ì¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤È¤¦¤È¤¦"¥Ó¥ê"¤Ë¡£2025Ç¯10·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤ä¤¤¤äºë¶Ì¤Ë¤Ï¡Ö±£¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡ÖºÇ²¼°Ì¤µ¤¤¤¿¤Þ¤´¥á¥ó¥Á¡×¤Ë¡Ö¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ÎÁðÅ·Ð§¡×
³¹¤Çºë¶Ì¸©Ì±¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê60Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¡ÖºÇ²¼°Ì¤µ¤¤¤¿¤Þ¤´¥á¥ó¥Á¡×¡Ö¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ÎÁðÅ·Ð§¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¼«µÔÊÛÅö¤òÇúÃÂ¤µ¤»¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ²¼°Ì¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£
ÌÚÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤µ¤ó¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ²¼°Ì¤ä¤«¤é¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÂç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ë¡£30°Ì¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¤¤¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»¿Æ±¡£»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¡¢ÀéÍÕ¡Ê½Ð¿È¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀéÍÕ¤Î18°Ì¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤Î¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê18°Ì¤Ï¡Ë°ìÈÖ¤¤¤¸¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£ºë¶Ì¤Ï¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÈôÌö¤¬¡×¤È±þ±ç¤·¤¿¡£
Éý8¥»¥ó¥Á¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó
¡ÖDayDay.¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´Æ£Âç¼ù¡ÊFANTASTICS¡Ë¤Ïºë¶Ì½Ð¿È¤Ç¡¢¿ä¤·¤ÎÃÏ¸µÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤Ï¹ãÁã¤Î¡ÖÀîÉý¤¦¤É¤ó¡×¡£Éý8¥»¥ó¥Á¤â¤¢¤ëÊ¿¤¿¤¤ÌÍ¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¤À¡£»î¿©¤Ë½Ð¤«¤±¤¿º´Æ£¿¿ÃÎ»Ò¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¿©´¶¤Ï¤â¤Á¤â¤Á¡£¤ª¤Ê¤«¤Î»ý¤Á¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤Ç¿©¥ì¥Ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ²¼°Ì¤Îºë¶Ì¡¢¤ä¤ë¤Ê¤¢¡£
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¡´Ø¸ý°ì´î¡Ë