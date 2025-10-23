サクじゅわ食感！ファミリーマート ファミマルPREMIUM「しみこみショコラいちご」リニューアル＆10月売上ランキング

株式会社ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル」のプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」から、人気商品「しみこみショコラいちご」をリニューアル！

2025年10月21日(火)から、全国のファミリーマート約16,400店で発売されています。

あわせて、2025年10月発売の「ファミマルPREMIUM」新商品＆リニューアル商品の売上ランキングも発表されました。

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」は、“大切な家族に自信を持っておすすめできる品質とラインアップ”を提供しています。

中でも「ファミマルPREMIUM」は、厳選した素材へのこだわりと厳しい社内基準をクリアしたプレミアムラインです。

今回、その「ファミマルPREMIUM」シリーズのお菓子カテゴリーを代表する人気商品「しみこみショコラいちご」が、より食べやすくなってリニューアルされました！

価格：323円(税込348円)

発売地域：全国

内容：サクっとした食感の甘ずっぱいフリーズドライいちごに、すっきりとした甘みのホワイトチョコレートをじゅわっと染み込ませた新食感フルーツショコラです。美味しさはそのままに、より食べやすいサイズにリニューアルされました。保存に便利なチャック付きです。

フリーズドライいちごのサクサク感と、中からとろけ出すホワイトチョコの組み合わせがたまらない一品。

今回のリニューアルで、より手軽に楽しめるようになりました☆

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※一部地域では価格が異なります。

10月発売 ファミマルPREMIUM 新商品＆リニューアル商品 売上ランキング

2025年10月に発売されたファミマルPREMIUMの新商品・リニューアル商品(おむすび除く)の売上ランキング(2025年10月14日〜16日集計)が発表されました！

1位：「ゲイシャコーヒー ゲイシャ 100％使用」

2位：「和匠の逸品あずき最中」

3位：「ワッフルコーン贅沢ミルク」

という結果に。

希少なゲイシャ種コーヒー豆を100％使用した「ゲイシャコーヒー」が堂々の1位を獲得しました！

フルーティーな酸味が魅力のゲイシャコーヒーと、今回リニューアルされた「しみこみショコラいちご」の甘酸っぱさは相性抜群。

贅沢な組み合わせで、特別なひとときを過ごせます。

SNSでの反響

10月に登場した「ファミマルPREMIUM」の新商品4種とリニューアル商品4種は、SNSでも話題になっています！

「ゲイシャコーヒー」については、「いつかは飲んでみたいと思ってた憧れのゲイシャコーヒーがこんな形で飲めるとは」「美味しすぎて沼」といった声が。

2位の「和匠の逸品あずき最中」には、「内側がホワイトチョコでコーティングされててパリパリ感が良い」「甘過ぎないあずきと薄めのモナカが最高！」などの感想が寄せられています。

3位の「ワッフルコーン贅沢ミルク」も、「美味しみの嵐っ！」「飾りのない上質感だけははっきりわかる」と好評です。

新商品の「じっくり煮込んだ極ほろっ豚角煮」には、「手軽においしいごはんを食べれるのは嬉しい」、「贅沢バタークッキー」には「めっちゃ美味しかった」といったコメントが見られました。

※SNSでいただいた感想のうち、好意的な感想を一部抜粋して掲載。

ファミペイ 50円引きクーポンキャンペーン

クーポン配信・利用期間：2025年10月14日(火)〜2025年10月27日(月)

対象商品：ファミマルPREMIUM商品(おむすび除く)

期間限定で、ファミマのアプリ「ファミペイ」にて、対象の「ファミマルPREMIUM」商品に何度でも使える50円引きクーポンが配信中です！

この機会に、リニューアルした「しみこみショコラいちご」やランキング上位の商品をお得に試してみてはいかがでしょうか☆

※詳細は「ファミペイ」をご確認ください。

素材や製法にこだわった「ファミマルPREMIUM」シリーズ。

リニューアルしてさらに魅力的になった「しみこみショコラいちご」や、話題の新商品・リニューアル商品をぜひチェックしてみてください！

ファミリーマートの「ファミマルPREMIUM しみこみショコラいちご」リニューアル発売と、10月売上ランキングの紹介でした。

