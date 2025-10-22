平野ノラ、47歳BD報告＆恒例の誕生日カットでイメチェン
お笑いタレントの平野ノラが22日までに、オフィシャルブログを更新。
47歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンや関係者への感謝をつづるとともに“毎年恒例のお誕生日カット”の様子を公開した。
20日、「47歳になりました。」と題して更新したブログ。絵文字を交えながら「今日、47歳のお誕生日を迎えました。感無量の幸せ者です。感謝しかありません」と心境をつづり、朝から仕事があったというが「今日は、娘の習い事をお休みさせていただいて夕方仕事後にとある場所へ行きます」「ここ数年、お誕生日にやる儀式になりつつあります！」と明かした。
ラジオの生放送前には、スタッフからケーキのプレゼントもあったようで「みなさんでいただきました。美味しいーー！！」と笑顔で感謝を伝えている。
続けて「一年に一度の誕生日カット」と題して更新したブログでは、毎年恒例の“ヘアチェンジ”ショットを披露。「私はヘアカラーも自分でやるので、美容室は年一です！」と明かし、「お誕生日にカットすると頭も気持ちも軽やかになって新しい歳を新鮮に迎えられます」「一年間また伸びる髪と共にがんばるんばー！と言う気持ちになります」とコメント。
さらに、バッサリとカットした明るいブラウンヘアにレイヤーを入れて可愛らしい雰囲気になった新ヘアスタイル姿とともに「今年はインスタで気になっていたAFLOAT銀座の仲道さん@nakamichi0212 にゲロマブにしていただきました！」と嬉しそうにつづった。
平野は「47歳の目標はチャレンジする！ 引き算の美学を学ぶ！」と意欲を語り、「仲道さんに勇気を出してDMを送って良かったー」と新しい出会いへの感謝も述べた。
最後には「今日からまたがんばるんばします 家族友人己が元気で健康なことに感謝しかありません！」といい、「日頃応援してくださる皆さまにハイレグチョップ〜！いつも本当にありがとうございます」とノラ節で感謝を伝え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「本当にゲロマブ」「良くお似合い」「めちゃくちゃ可愛い」「素敵な髪型」「一層、美人さん」「素敵〜」「凄く、髪型お似合い」「キレイ」「さらに綺麗になりましたね」などの声が寄せられている。
