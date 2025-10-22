¡Öº£¸å¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×FAµî½¢ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à32ºÐ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡Ö³§ÍÍ¤ÎÀ¼±ç¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¾¾ËÜ¹ä(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾¾ËÜ¹ä¤¬10·î21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±20Æü¤Î¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¡×Âè6Àï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÇÔ¤ì¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÀï¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö°ìÇ¯´ÖÃÈ¤«¤¤¤´À¼±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¹ä¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡2022Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿·¾±¥Ï¥à¤Î¡È´é¡É¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤âº£µ¨¤Ï¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿¡£ÉÔ¿¶¤Î¤¿¤á¤Ë5·î¡¢6·î¤È2ÅÙ¤Î2·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï66»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨.188¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ï3»î¹ç¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢Âè5Àï¡¢Âè6Àï¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê32ºÐ¤Ïº£µ¨¡¢¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¼èÆÀ¡£µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢º£¸å¤ÏµåÃÄÂ¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼±ç¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ì¤ºËÜÅö²ù¤·¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¡¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤éÁ°¤À¤±¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Öº£¸å¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿Áª¼ê²ñÄ¹¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#²ù¤·¤¤°ìÇ¯¡×¡Ö#¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö#¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¡Ö#À®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö#¤ß¤ó¤Ê¡×¡Ö#¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢3Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
