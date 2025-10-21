【ガラスの仮面】連載50周年！ アクリルジオラマ付きSPファンブック登場
白泉社より、「『ガラスの仮面』連載50周年記念アクリルジオラマつきSPファンブック」（美内すずえ）が、2025年12月19日に発売される。
『ガラスの仮面』は、1976年から現在まで長期連載が続いている、大ベストセラー少女漫画。
平凡な少女・北島マヤが、芝居と出会ったことで才能を開花させ、師やライバルと出会い、恋をしながら成長していく姿を描いた物語だ。
そんな『ガラスの仮面』の連載50周年を記念して、「ふたりの王女」の舞台を再現できる、超豪華BIGアクリルジオラマつきの公式ファンブックが登場する。
アクリルジオラマは、マヤ（アルディス役）と亜弓（オリゲルド役）が、宮廷の舞台を背景に立つビッグサイズ。
さらには単行本未収録だった幻の特別番外編まんが『愛のメソッド』の他、初代担当編集・小長井氏との特別対談、ネームやプロットが描かれた創作ノート、49巻の歴史を振り返るBIG年表など、ファン必読の記事も多数収録。豪華寄稿家陣によるイラストやコメントも。
ファンはぜひ！お見逃しなく。
（C）美内すずえ／白泉社
