ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖBS¤ÎÈÖÁÈ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ëÍýÍ³¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¡ÈÀÄ½Õ»þÂå¡É――19ºÐ¤Ç¶î¤±Íî¤Á¡¢Æ´¤ì¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤Î·Ý¿Í¡×
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥È¥¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤Ë¡È»É¤µ¤Ã¤¿¡ÉÈÖÁÈ¤ò¸ì¤ë¥ê¥ìーÏ¢ºÜ¡Öº£½µ¤Î¥È¥¬¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡×¡£º£²ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¤Î¸ÍÉôÅÄÀ¿¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¡È¤ªÄ´»Ò¼Ô¡É¤Ö¤ê¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡ØÈÓÈøÏÂ¼ù¤Î¤º¤óµÊÃã¡Ù¡ÊBS¥Æ¥ìÅì¡Ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤¬¥í¥±¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÂçÊª¤¿¤Á¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥µー¥Ó¥¹Àº¿À¤¬À¸¤ó¤À¡È°ãÏÂ´¶¥í¥±¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÏÊÕ¸¬¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¡È¥â¥Î¥Þ¥Í¡É¤ò¤·¤¿Æ°Êª
BSÈÖÁÈ¤Ë¡Ö¤ª¾Ð¤¤²ø½Ã¡×¤¬¹ßÎ×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ªÄ´»Ò¼Ô¤À¤È¤Ï¡ª¡×
Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò¤½¤¦É¾¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£10·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü 2025¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÂÀÅÄ¤¬Ì¡ºÍ¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î²÷Âú¡£Ì´¤ÎÌ¡ºÍ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ªÄ´»Ò¼Ô¡×¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¤³¤ÎÍâÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÈÓÈøÏÂ¼ù¤Î¤º¤óµÊÃã¡Ù¡ÊBS¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²¼Ä®¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥´ー¥ë¥Ç¥ó2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢BS¶É¡£ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡£¤·¤«¤â¥í¥±¡£¾®´ä¤äòôÃ«¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤¬¤¤¤ë――¤½¤Î¸÷·Ê¤À¤±¤Ç¶¯Îõ¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÊÃãÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¾ð¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×
Å¹°÷¤Î¡ÈÌ¾¿äÍý¡É¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÏÂç¤¤¯¾Ð¤Ã¤¿¤¢¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖµÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼ã¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤â²¶¤ÎÈÖÁÈ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£²¶¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤À¤±¸Æ¤ó¤Ç¡¢²¶¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¡¢¤Í¤¨¡×
¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Ù¤ÇÂÀÅÄ¤È¤ÎÌ¡ºÍ¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¡ÖÂÀÅÄ¤ä¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
BS¤À¤í¤¦¤¬ÃÏÊý¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤í¤¦¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÂç¾®¤äÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤òÌä¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÎÍê¤ß¤Ê¤é¡¢¡Ö¤ªÄ´»Ò¼Ô¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯·Ú¤¯¶î¤±¤Ä¤±¤ë――¤½¤ì¤¬¤µ¤ó¤Þ¡£Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¡Ø¤º¤óµÊÃã¡Ù¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËBS¤é¤·¤¤¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¡£¤À¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬Íè¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¶õµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£µÊÃãÅ¹¤Î½÷ÀÅ¹¼ç¤¬ÆÈ¿È¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½Ð¤µ¤ì¤¿¥«¥ìー¤òÁ°¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢¿©¤Ù¤¿¤éÉÝ¤¤¡£¤â¤·¡Ø¤¦¤Þ¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÌ¤Ã¤¿¤é¸ýÀâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Í¡£¤¿¤Ö¤óÃù¶âÄÌÄ¢¸«¤»¤¿¤éÍî¤Á¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë½ª»Ï¤Ë¤®¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¤±¤ì¤É¾¯¤·°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥í¥±ÃÏ¤¬¾®´ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¾®´ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È±ï¤Î¤¢¤ëÅÚÃÏ¡£¸µºÊ¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¾®´ä¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¼«¿È¤â19ºÐ¤Îº¢¡¢Åö»þ¤ÎÈà½÷¤È¡È¶î¤±Íî¤Á¡É¤·¤Æ¾®´ä¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾ÐÊ¡Äâ¾¾Ç·½õ¤Î¤â¤È¤Ç½¤¹ÔÃæ¤Î¤³¤È¤À¡£
ÈÖÁÈÃæ¤â¤½¤Îº¢¤ÎÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬Æ´¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î·Ý¿Í
¡Ö¥Ñ¥Á¥×¥í¡×¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¥âー¥Ë¥ó¥°¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿µÊÃãÅ¹¡Ö¥Ûー¥×¡×¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¤«¤é¡È¥¹¥«¥¦¥È¡É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¤«¤éÅ¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¹¤°¤Ë¡Ö¥Ûー¥ë¼çÇ¤¡×¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÏÃ·Ý¤ÇÅ¹¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÅÁÀâ¡É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡È¿¿Áê¡É¤òÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÎ®¹Ô¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Ï12»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤Æ¡¢¡Ø·Ö¤Î¸÷¡Ù¤¬Î®¤ì¤ÆÊÄÅ¹·Þ¤¨¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¢¡È¤ª¤â¤·¤í¥³¥á¥ó¥È¡É¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Øº£Æü¤Ï¤³¤ì¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤«¤éµÒ¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ12»þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Ï¤Ã¤Æ¡£¤Û¤¤¤Ç¤ªµÒ¤µ¤óÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿100±ß»þµë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡×
À¨¤Þ¤¸¤¤ÏÃ¤À¡£¡ÖÌ¾ÊªÅ¹°÷¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¤Ï¤Î¤Á¤Ë¾¾¸Í¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖDIME¡×¤ò³«Å¹¡£¤½¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬Ì¡ÃÌ¤ò¤·¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ã¤¤º¢¤«¤é¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢´Øº¬¶Ð¤ä¾®ºæ°ìµ¡¤é¡ÈÌÁÍ§¡É¤È¤ÎÍ§¾ð¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢ÇëËÜ¶Ö°ì¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈ¾À¸¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö°ìÈÖ¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¿¶¤êÊÖ¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ëµ®½Å¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò½ÏÃÎ¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ÅÆð¼«ºß¤ËÎ©¤Á²ó¤ëÈÓÈøÏÂ¼ù¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ö¤ê¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
ÂçÊª¤Î¥í¥±¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢10·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¿·¶¶¤òË¬¤ì¤¿¡£
U»ú¹©»ö¡¢ÈÓÈø¡¢½©»³Îµ¼¡¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡¢¿Î»ÙÀîÊö»Ò¡¢¹õÂô¤«¤º¤³¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¡Ä¡Ä¤È¡¢¡Ö¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸ÄÀÇÉ¤¬Â·¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅÏÊÕ¤¬¥í¥±¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¡Ø¤«¤ê¤½¤á¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê¤Î¤¬¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤«½©»³¤¯¤ó¡×¤À¤È¡£
Âçµ×ÊÝ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Î¥í¥±¤È¤«¡¢¥æ¥ë¤¤¤ä¤Ä¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤â¤·¤íÍ×ÁÇ¤È¾ðÊó¤òÎ¾ÊýÆþ¤ì¹þ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È2¿Í¤ËÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ë¥åー¿·¶¶¥Ó¥ë¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
VTR¤ò¸«¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤â¡ÖÂçÊÑ¤À¤¾¡¢¤³¤ì¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
ÅÏÊÕ¸¬¤òÃæ¿´¤Ë²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤¿¥í¥±ÈÖÁÈ
¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥åー¥¹Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥±ー¥ë¥¸¥åー¥¹¤òÍê¤ß¡¢¡ÖÆþ¤ì¤¿¤Í¤¨¡¢¥±ー¥ë¡×¤È¤½¤Î¶ì¤µ¤Ë´é¤òÏÄ¤á¤ëÅÏÊÕ¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¸«¤ë¤È´é°µ¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤àÂçµ×ÊÝ¡£
¤â¤È¤â¤È¡Ö¤ªÄ´»Ò¼Ô¡×µ¤¼Á¤Î¤¢¤ëÅÏÊÕ¸¬¤Ï¡¢½ª»Ï¥í¥±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯¡£¤½¤ì¤ò¹Ô¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂçµ×ÊÝ¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ëºä¸ý¤¬¡Ö¤¨¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¡£Âçµ×ÊÝ¤ÏÅÏÊÕ¤ò¡ÖÂç·¿¸¤¤Î¤´¤È¤¯²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²¼¤«¤é¹Ô¤¯ÈÓÈø¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¾å¤«¤é¹Ô¤¯Âçµ×ÊÝ¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Á¤é¤âÂçÊª¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤È¤·¤Æ¸«»ö¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¶öÁ³¥µ¥ó¥³¥óÉ×ºÊ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«Á´°÷¤Ç¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¥Þ¥Í¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢½ª»Ï¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡È°ãÏÂ´¶¡É¤òÉº¤ï¤»¤¿¥í¥±¡£¤½¤ÎVTR¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Öºä¸ý¤¯¤ó¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀµ²ò¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
――¤½¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¼Â¤Ï°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂçÊª¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¡ÈÌò³ä¡É¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤À¡£
Ê¸¡¿¸ÍÉôÅÄÀ¿¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ¡Ë