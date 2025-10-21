7回にスプリンガーが劇的3ランで逆転

【MLB】Bジェイズ 4ー3 マリナーズ（日本時間21日・トロント）

ブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地でマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦に4-3で逆転勝利し、32年ぶりとなるワールドシリーズ進出を決めた。24日（同25日）から大谷翔平投手らを擁するドジャースと激突する。

互いに3勝3敗で迎えた最終決戦は、序盤から接戦となった。初回、マリナーズは先頭のロドリゲスが三塁線を破る二塁打で出塁すると、1死からネイラーの右前適時打で先制。続いて1死一塁からポランコが打った三ゴロでは、二塁からの送球がジャンプした一走ネイラーのヘルメットに当たり、守備妨害と判断されて併殺が成立する珍事となり、1点で終わった。

直後の攻撃でブルージェイズは1死一塁から絶好調のゲレーロJr.が左前打で好機をつくり、2死一、二塁からバーショの中前適時打で同点に。しかし、マリナーズは3回にはロドリゲスが左翼席に叩き込むPS4号ソロで勝ち越し。5回にも主砲ローリーのPS5号ソロが飛び出して突き放した。

2点を追うブルージェイズは7回、1死二、三塁からスプリンガーが逆転3ランを左中間席に運んで逆転。本拠地は大歓声に包まれた。MLB公式のサラ・ラングス記者によると、ポストシーズン第7戦の7回以降に2点差以上を逆転する勝ち越し弾を放ったのは、スプリンガーが初の選手になったという。

ブルージェイズは1992年と1993年にワールドシリーズ連覇を果たし、それ以降は遠ざかっていた。ポストシーズンでは主砲ゲレーロJr.が6本塁打と大暴れを見せた。

敗れたマリナーズは1977年の球団創設以来、メジャー30球団で唯一ワールドシリーズ進出がない。イチローが入団した2001年にはメジャー史上最多タイとなるレギュラーシーズン116勝を挙げたが、ア・リーグ優勝決定シリーズでヤンキースに敗れていた。（Full-Count編集部）