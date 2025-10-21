中川翔子「19キロ減」近影ショットに驚きの声「梨より小顔」「スッキリしててすごい」
【モデルプレス＝2025/10/21】タレントの中川翔子が10月20日、自身のInstagramを更新。産後の変化について報告した。
【写真】双子出産の40歳タレント「梨より小顔」19キロ減の近影
◆中川翔子、産後の変化綴る
中川は「朝からスライム双子ワンオペ！」と、この日も双子たちの世話に追われていることを綴りつつ、双子の様子や、自身の現在の写真とともに妊娠中のお腹の写真を投稿。「色々まだ想像つかなかったなこのとき。怖かったし。みなさん産前産後でどんなふうに人生、感覚、意識、変わりましたか」と問いかけると、「19キロ減 ほぼむくみでしょうね」と産後の急激な体重変化も告白。「ひざがすごくいたい。ホルモンのせいらしい なぜ産褥期にあらたに色々起きるんでしょうか」と、産後の自身の変化について綴っている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「ママ大変。無理しないで」「共感しか無い」「ゆっくり体を回復させてくださいね」「大仕事の後、うまく休息してね」「双子ちゃん可愛い」といった声や、「むくみが取れて回復してきてますね」「梨より小顔」「スッキリしててすごい」など近影にも反響が寄せられている。
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
