「忍者と極道」、LINEスタンプで激突　原作漫画をもとにした全40種が配信開始

漫画「忍者と極道」（講談社）をモチーフにしたLINEスタンプが、10月20日より配信されています。

「非実在（アリエネ）ェ……」「“幻想（ユメ）”じゃねえよな……」といった、原作の印象的なシーンとセリフを中心に構成された全40種。価格は100コイン（250円）です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「忍者と極道」は、「コミックDAYS」で連載中の近藤信輔さんによるアクション漫画。

トラウマにより笑顔を失った少年「忍者（しのは）」と、表向きはエリート会社員ながら裏では組を牛耳る「極道（きわみ）」。この二人の出会いをきっかけに、300年にわたる忍者＜ニンジャ＞と極道＜ゴクドウ＞の因縁が再燃するというストーリー。

孤独を背負いながらも信念を貫くキャラクターたちの生き様、そして圧倒的な筆致で表現される戦闘シーンが人気を呼び、コアなファン層を獲得しています。

そんな「忍極」が満を持してLINEスタンプに。スタンプにはその他、「驚嘆（やばたん）」「邪魔（ウザ）いねぇ」「親友（マブダチ）ではないか……！！！」といった、原作ファンなら思わず反応してしまう名言が勢ぞろい。シリアスからギャグまで幅広く使えるラインナップで、日常会話の中にも忍極の魂を忍ばせられる内容となっています。

日常のやり取りで使えば、たとえ平和な会話でも、そこに宿るのはまぎれもない“命のやり取り”……かもしれません。

（C）近藤信輔／講談社

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025102102.html