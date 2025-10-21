クローザーの登場曲として注目も急上昇

ポストシーズンでクローザーとして新境地を見せているドジャースの佐々木朗希投手について、登場曲が話題を集めている。この警戒なラテンの曲を提案したのはミゲル・ロハス内野手で、20日（日本時間21日）に採用までの舞台裏を記者団に明かした。

佐々木の登場曲はDJロデリックの「Bailalo Rocky」という曲で「Bailalo」はスペイン語で「踊れ」という意味。「Rocky」が「ロウキ」に聞こえる語呂の良さもあり、守護神の登場曲としてファンの間にも定着してきた。この曲をロハスが提案してきたことを佐々木が明かしている。

この曲を提案した経緯を問われたロハスは「登場曲はとても似合っているね。スプリングトレーニングでこの曲が流れたんだけど、それ以降彼の為に毎日ウエイトルームでこの曲をかけているんだ」と説明。

「登場曲として使用してほかったんだけど、最初は採用してくれなかったんだ。理由は分からないけどね」と語り、春には既に佐々木に聞かせていたが、当初は使われなかったことも明かした。

だが、ポストシーズンで佐々木がクローザーに定着し、この曲もファンの間で親しまれるように。ロハスも「ファンやベンチの雰囲気がとても盛り上がるよね。しかも彼はクローザー（守護神）になったから、もっといいよね。勝利まであと3アウト、つまり試合で最も重要な場面で流れるからね。彼が（採用してくれて）嬉しいよ。（ワールドシリーズ制覇まで）あと4回流れるといいね」と笑顔を見せた。

ワールドシリーズでも活躍が期待される佐々木。ロハスは「ワールドシリーズを制覇したら彼にダンスをさせるよ！」とコメント。「彼はいい球を投げるし、100マイル（約160.9キロ）を投げることが出来るし、顔面付近まで足を上げることも出来る。なので、ダンスも出来ると思う」と上機嫌で語った。（Full-Count編集部）