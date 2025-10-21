190を超える国と地域で、累計1215万台販売

10月21日、トヨタ自動車（以下トヨタ）は、新型車『ランドクルーザー“FJ”』（以下ランクルFJ）を世界初公開。ジャパンモビリティショー2025に出展する。日本での発売は2026年年央頃を予定している。

【画像】ランクルに小さな第4のモデル誕生！『トヨタ・ランドクルーザー“FJ”』世界初公開 全39枚

ランドクルーザー（以下ランクル）は『トヨタBJ型』として1951年に誕生し、直後に自動車として初めて富士山6合目の登山に成功。その時から、『どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ』として信頼性、耐久性、悪路走破性の継承と進化を続けながら、現在までに190を超える国と地域で、累計1215万台販売されてきた（2025年8月時点、レクサスLX、GXを含む）。



トヨタは、新型車『ランドクルーザー“FJ”』を世界初公開。 トヨタ自動車

ランクルは、『常に最新技術を導入しフラッグシップとして進化を担うステーションワゴン』として『“300”シリーズ』、『高い耐久性と整備性でワークホースを担うヘビーデューティモデル』として『“70”シリーズ』、『質実剛健を追求し、お客様の生活と実用を支えるという原点に回帰し2024年に誕生したランクルの中核モデル』として『“250”シリーズ』という、3車種を展開してきた。

今回新たに加わるランクルFJは、250シリーズで原点回帰したからこそ見えた、『もっと多くのお客様にランクルを楽しんでいただきたい』という思いから、人々の生活を支える『信頼性、耐久性、悪路走破性』に、自分らしく楽しむ自由、『Freedom & Joy』という新たな価値を提供。ランクルを未来へ繋ぐという意味も車名に込めているという。

ランドクルーザー“FJ”の3つのポイント

ランクルFJの詳細について、以下の3つポイントが公開されている。

1：ランクルが受け継いできた伝統とモダンを統合させた内外装デザインと、機能性を追求したパッケージ

●エクステリアデザイン

・歴代ランクルが重視してきた居住性と積載性を考慮。スクエアなキャビンを意識したシルエットを踏襲

・サイコロをモチーフとした直方体ボディと角をそぎ落とした面取り構成で、無駄のない強い塊感と楽しさを表現

・フロント、リアは、引き締まったシンプルなボディに力強いバンパーと張り出したフェンダーの構成とし圧倒的な安定感を表現

・フロント、リアともにコーナーバンパーを取り外し可能な分割タイプとすることで、壊れた部分のみ交換可能とし修理性を向上させるとともに、より個性的にランクルを楽しめるカスタマイズへの対応にも配慮



左からランドクルーザー“300”、“70”、“250”、“FJ”（プロトタイプ）、手前がランド・ホッパーのコンセプトモデル。 トヨタ自動車

●インテリアデザイン、安全性

・移動の楽しさを体験できる室内を目指し、車両姿勢が認知しやすい水平基調のインストルメントパネルや、視点移動が少なくなるよう機能をそれぞれ集約したモニター、スイッチ類、自然な操作ができるシフトノブなど、様々な環境で運転する時でも瞬時に認知、操舵ができるコクピットレイアウトを実現

・安全なオフ/オンロード走行に貢献するため、低く設計されたカウルとインストルメントパネル上面によって、見通しのいい前方視界を実現。悪路でも路面を見下ろしやすいように、ベルトラインを低く設計

・プリクラッシュセーフティなどの先進機能を付与した予防安全パッケージ『トヨタセーフティセンス』を採用し、より安心な運転をサポート

ホイールベースは250シリーズ比マイナス270mm2：ランクルにふさわしい『悪路走破性と機動性』と『コンパクトだからこその気軽さ軽快さ』を両立

・IMVシリーズ（ピックアップトラック、ミニバンおよびSUVで構成）で鍛えたプラットフォームを活用し、地上高やアプローチアングルの確保。70シリーズ同等のホイールアーティキュレーション（タイヤの浮きづらさ）による、ランクルにふさわしい優れた悪路走破性を実現

・ホイールベースの縮小（250シリーズ比マイナス270mm）により、最小回転半径5.5mの取り回しの良さ、オフロードでの機動性を確保し、ランクルに新たな魅力を付与

・床下へのブレース追加、ボディの高剛性化により、優れた操縦安定性を確保

・開発では、オフロード試験にて弱点を徹底的に洗い出し、ランクルネス（信頼性、耐久性、悪路走破性）を作り込み

3：『どこにでも行きたくなる』カスタマイズ

今後、カスタマイズの楽しさが拡がるオプションを導入（各種アイテムはモデルライフの中で順次導入予定。地域ごとで採用有無、内容は異なる）

・歴代のランクルを彷彿とさせる丸目型ヘッドランプ

・多様な用途に応じた荷室空間を提供でき、アウトドア用品などを取り付けられるモールパネル

・ランクルらしい『どこへでも行く』オフロードスタイルを支える堅牢な外装、機能アイテム



ランドクルーザー“FJ”の海外カスタマイズ仕様（プロトタイプ）。 トヨタ自動車

新しい移動の価値観を提供し、人とモノを運べる電動パーソナルモビリティの『ランド・ホッパー（LAND HOPPER）』を開発中（発売は未定）

・ランクルでたどり着いたさらにその先のトレイル（山や森の中にある主に未舗装路の小道）などのオフロードの楽しさを体感でき、日常の普段使いにととまらず、クルマのラゲージに積載して旅先でのツーリングなど移動の楽しみを拡大

トヨタ・ランドクルーザー“FJ”（プロトタイプ）のスペック

全長×全幅×全高：4575×1855×1960mm

ホイールベース：2580mm

乗車定員：2列シート5人乗り

エンジン：2TR-FE型2.7Lガソリンエンジン

駆動方式：4輪駆動（パートタイム4WDシステム）

トランスミッション：6速AT（6スーパーECT）

最高出力：120kW（163ps）

最大トルク：246Nm

＊参考：ランドクルーザー“250”

全長×全幅×全高：4925×1980×1925mm

ホイールベース：2850mm



ジャパンモビリティショー2025に出展、日本での発売は2026年年央頃を予定している。 トヨタ自動車