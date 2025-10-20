9月、大分市の山中に迷い込んだ高齢男性を無事に発見した功績を称え、20日、警察犬と指導士に警察署長賞と記念品が贈られました。

【写真を見る】直轄警察犬「ロッキー号」初手柄 山中で行方不明の高齢男性を救出 大分

大分南警察署から表彰を受けたのは、直轄警察犬のロッキー号と指導士の高野羽瑠菜さんです。9月、大分市で行方不明になっていた高齢男性の捜索にあたりました。

9月25日夕方、大分市中戸次の福祉施設から70代の男性が行方不明になりました。出動したロッキー号は人のにおいをたどり捜索を開始し、およそ30分後、施設からおよそ2キロ離れた山中で男性を発見しました。

ロッキー号は警察が2024年から直接管理を始めた直轄警察犬で、今回が記念すべき初めての功績となりました。

（指導士・高野羽瑠菜さん）「今までの訓練の成果が出せて皆様に恩返しができたという気持ちでいっぱいです。周りの皆様の協力があってこその成果と思うので、今後も期待に応えられるように精一杯、人犬一体となって頑張りたい」

見事な働きを見せたロッキー号には、警察署長賞とともに好物のイノシシのジャーキーが贈られました。