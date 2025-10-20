¥ª¥¢¥·¥¹¤¬ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¨¡¨¡¥Ö¥ê¥°¥ê¡¢¥¢¥¸¥«¥ó¡¢[Alexandros]¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢Vaundy¤Þ¤Ç
¤¤¤è¤¤¤èÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ª¥¢¥·¥¹16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¡£¤Ê¤¼º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬ÂÔË¾¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë±Æ¶Á¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï1990Ç¯Âå¡¦2000Ç¯Âå¡¦2010Ç¯Âå¡¦2020Ç¯Âå¤È»þÂå¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä³Ú¶Ê¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¼õÍÆ¤ÎÎò»Ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØDefinitely Maybe¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡Ø(Whats the Story) Morning Glory?¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿´üÂÔ¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¤òÁý¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡ØBe Here Now¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¡£¤³¤Î3ºî¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿Ç¯Âå¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢ºî¶Ê¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤«¤éÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSMILE-GO-ROUND¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é¤·¤ÆUK¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿SMILE¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î½éÂå¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ò»ý¤Äthe PeteBest¡¢¡Ö¤«¤Ê¤·¤ß¡×¤Ç¡ÖHello¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥Û¥Õ¥Ç¥£¥é¥ó¤¢¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤ËÄ¾·âÀ¤Âå¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤ÉÅª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÌÄ¤é¤·¤¿¥µ¥Ë¡¼¥Ç¥¤¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â½ù¡¹¤Ë¥ª¥¢¥·¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ±»þÂå¤ÎUK¥í¥Ã¥¯¤Ø¤È·¹ÅÝ¤·¡¢¡Ø°¦¤È¾Ð¤¤¤ÎÌë¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÇò¤¤Îø¿Í¡×¤ä¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎÇð¸¶¿ò¡¦¼ý»Ë·»Äï¤é¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢1998Ç¯¤Ë¡ÖAnother World¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Nowhere¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ª¥¢¥·¥¹¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤À¤í¤¦¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¸½¤ì¤¿1990Ç¯Âå¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬the pillows¡£¡ØPlease Mr. Lostman¡Ù¡Ê1997¡Ë¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥Þ¡¼¥ô¥§¥ì¥Ã¥Ä¤Î¡ÖPlease Mr. Postman¡×¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤â¥ª¥¢¥·¥¹Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖONE LIFE¡×¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡ÖDont Look Back In Anger¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿°ì¶Ê¤Ç¡¢»³Ãæ¤µ¤ï¤ª¤Î¥ª¥¢¥·¥¹°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢2000Ç¯¤Î¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆü¸ø±é¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âUK¥í¥Ã¥¯Ä¾·Ï¤À¤Ã¤¿NORTHERN BRIGHT¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢2008Ç¯¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÍèÆü»þ¤Ïthe pillows¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÃÇ¤Ã¤¿Êý¤¬¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ð±é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â´Þ¤á¤Æ¥ª¥¢¥·¥¹¤Ã¤Ý¤¤¥Ð¥ó¥É¤¬ÂçÀª¤¤¤¿Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¡¢J-POP¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤¬½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îthe brilliant green¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤Æ¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿¡Øthe brilliant green¡Ù¡Ê1998¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤Î¡ÖThere will be love there -°¦¤Î¤¢¤ë¾ì½ê-¡×¤È¡ÖÎä¤¿¤¤²Ö¡×¤Ï¤È¤â¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á°¼Ô¤Ï¡ÖDont Look Back In Anger¡×¡¢¸å¼Ô¤Ï¡ÖSlide Away¡×¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢GLAY¤ÎTAKURO¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1997Ç¯¤ÎÆÃÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖHOWEVER¡×¤Ë¤â¡¢the brilliant green¤Û¤ÉÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤Î±Æ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢2011Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ørare collectives vol.4¡Ù¤Ë¤Ï¡ÖDont Look Back In Anger¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
00s
2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²¼ËÌÂô¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬¼¡¡¹¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö²¼ËÌÂô¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤Î°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÂ¿¤¯¤¬1990Ç¯Âå¤ÎÍÎ³Ú¤Ë¡¢¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¡¢¥Þ¥¤¡¦¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢¥ì¥Ç¥£¥ª¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥¢¥·¥¹¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬ASIAN KUNG-FU GENERATION¡£¡Ø·¯·Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¨¥à¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¼ýÏ¿¤Î¡ÖE¡×¤Ç¡ÖLive Forever¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍÌ¾¤À¤·¡¢¡Ø¥½¥ë¥Õ¥¡¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¼ýÏ¿¤Î¡Ö³¤´ßÄÌ¤ê¡×¤Ï¸åÆ£¼«¿È¤¬X¤Ç¡Ö¡ØCast No Shadow¡Ù¤È¡ØWhatever¡Ù¤È¡Ê¥¦¥£¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ë¡ØOnly in Dreams¡ÙÅª¤Ê¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Öº£¤òÀ¸¤¤Æ¡×¤Ï¡ÖStay Young¡×¤Î¡¢º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖMAKUAKE¡×¤¬¤¯¤·¤ã¤ß¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤Î¤â¡ÖWonderwall¡×¤¬³±Ê§¤¤¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²¼ËÌÂô¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¡×Àª¤Ç¤â¤¦°ìÁÈ¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¹¥¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬Syrup 16g¡£2004Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI¡¦N¡¦M¡×¤Ï¡ÖSupersonic¡×¤ÎÌ¾¥Õ¥ì¡¼¥º¡ÒI need to be myself¡Ó¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢2008Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥º¥Ð¥ê¡ÖLIVE FOREVER¡×¡£¸å¤ËºÆ·ëÀ®¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÀº¿ÀÀ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£²¼ËÌ»þÂå¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ëBUMP OF CHICKEN¤¬2005Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ösupernova¡×¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤È¹ç¾§¤¬¥ª¥¢¥·¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï2005Ç¯¤Ë¡ØThank you, Beatles¡Ù¤È¡ØI Love Rock n Roll¡Ù¤ÎÏ¢ºî¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿É¦(HiGE)¤â¥ª¥¢¥·¥¹Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×Ê¸²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥É²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Îº¢¤Ï²»³Ú¤Î¾ðÊóÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ©ºî´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏPro Tools¤â°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÀÄ¿¹¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿SUPERCAR¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¹¥ê¡¼¥¢¥¦¥È¥Á¥§¥ó¥¸¡Ù¡Ê1998Ç¯¡Ë¤Ç1990Ç¯Âå¤Î±ÑÊÆ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò¾Ã²½¤·¤¿¤Î¤Á¡¢½ù¡¹¤Ë¥È¥é¥ó¥·¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢½é´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖPLANET¡×¤ä¡ÖLove Forever¡×¤Îßê¤á¤¤Ï¿§êô¤»¤Ê¤¤¡£¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎºÆ·ëÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤¤·¤ï¤¿¤ê½ß¼£¤Ï¡Ö»ä¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤Ï¥ª¥¢¥·¥¹¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤È¸ì¤ê¡¢Èà¤¬¿·¤·¤¯ÂÐÌõ¤·¤¿ÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SUPERCAR¤ÈÆ±»þÂå¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë¤¯¤ë¤ê¤â¡¢¤â¤È¤â¤ÈUK¥í¥Ã¥¯¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥¶¡¦¥Õ¡¼¤ä¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤é¤â´Þ¤á¤Æ¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶Ê¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¡ÖChampagne Supernova¡×¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÖWORLDS END SUPERNOVA¡×¤¬¥Ï¥¦¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¯¤ë¤ê¤ÎÆÃ°Û¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¡¢¤â¤·¤¯¤Ï2000Ç¯ÂåÁ°È¾ÆÃÍ¤Î¥¨¥¯¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶õµ¤´¶¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ò¤ª´ê¤¤Radio from U.K. Oasis Blur Supergrass Happy Mondays¡Ó¤È²Î¤¦¡Öeverybody feels the same¡×¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡ÖRemember me¡×¤Î¡ÖWhatever¡×´¶¡¢´ßÅÄÈË¤¬¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖShes Electric¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö¥¥ã¥á¥ë¡×¤«¤é¤â¡¢³Î¤«¤Ê¥ª¥¢¥·¥¹°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö¥ï¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤â²Î»ì¤Ë¡ÒDefinitely¡¿Maybe¡Ó¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´ßÅÄÈË¡Ê¤¯¤ë¤ê¡Ë¡ß¸åÆ£ÀµÊ¸¡ÊASIAN KUNG-FU GENERATION¡Ë¤Î¥ª¥¢¥·¥¹ÂÐÃÌ
2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖTHE MASTER PLAN¡×¡Ê¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎBÌÌ½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥³¥Ô¥Ð¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Base Ball Bear¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¥Õ¥¯¥í¥¦¡×¤Ç¡ÖWonderwall¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¹¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Î¤Ï½é´ü¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¡£¡Ø¼ªÌÄ¤ê¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¼ýÏ¿¤Î¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤±¡×¤Ï¡ÖChampagne Supernova¡×¡¢¡ØÀ¸Ì¿ÎÏ¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¼ýÏ¿¤Î¡Ö¥Ð¥¹¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ï¡ÖSome Might Say¡×¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Îº¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬SUPERCAR²ò»¶¸å¤Î¤¤¤·¤ï¤¿¤ê½ß¼£¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¥ª¥¢¥·¥¹°¦¤Ï¤³¤³¤Ç¤âÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
10s
2009Ç¯¤Î¥ª¥¢¥·¥¹²ò»¶¤¬·Àµ¡¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2010Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È±ÑÊÆ¤Ç¤Ï½ù¡¹¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÀª¤¤¤ËæÊ¤ê¤¬¸«¤¨¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤äR&B¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»þÂå¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Õ¥§¥¹Ê¸²½¤Î°ìÈÌ²½¤â´Þ¤á¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢Ãæ¤Ç¤â¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀº¿ÀÀ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Ð¥ó¥É¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬[Alexandros]¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°¿È¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾[Champagne]¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ÖChampagne Supernova¡×¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£Àî¾åÍÎÊ¿¤Ï¡Ø¡ÊWhats the Story¡ËMorning Glory?¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç´°àú¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È¸ì¤ê¡¢2013Ç¯È¯É½¤Î¡ÖForever Young¡×¤Ï¡ÖLive Forever¡×¡Ü¡ÖI Hope, I Think, I Know¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¶Ê¤À¡£
¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼Àº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Suchmos¤ÎYONCE¤â³°¤»¤Ê¤¤¡£²»³ÚÅª¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¢¥·¥Ã¥É¥¸¥ã¥º¤ä¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤è¤ê¤âSuchmos¤¬Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿À®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯YONCE¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£Ì¾¶Ê¡ÖMINT¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¡ÖLive At City Of Manchester Stadium¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤³Ú¶Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢King Gnu¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÄ¶¹¥¤¤Ê¶Ê¡×¤È¤·¤Æ¡ÖLive Forever¡×¤òµó¤²¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤¬¤³¤Î¶Ê¤òËÜ¹ñ¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¼ã¼Ô¤ÎÇ®¶¸¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö²¶¤é¤Ï²¶¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ì¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ìÁÈ¡¢¼«¤é¤ò¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤È¼«¾Î¤·¡¢2010Ç¯Âå¤«¤é¥ª¥¢¥·¥¹¤Ø¤Î°¦¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Î¤Ï¤Ã¤È¤ê¤À¡£¤½¤â¤½¤âUNICORN¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÌ¾ºî¤«¤é¡Ö¤Ï¤Ã¤È¤ê¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤È¤ê¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÆ´¤ì¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤È°ì½Ö¡×¤ä¡ÖÎø¿Í¤´¤Ã¤³¡×¤Ç¤Ï¡ÖWhatever¡×É÷¤Î¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Á¥§¥ê¡¼¥ì¥Ã¥É¤ÎES-355¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¡Ö½Õ¤ÎÍò¡×¤Î¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¡ÖChampagne Supernova¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤Ï¤Ã¤È¤ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎºÆ·ëÀ®¸ø±é¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¶½Ê³¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
20s
2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ä¥«¥Ð¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢PUNPEE¤¬·»Äï¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖWonder Wall feat. 5lack¡×¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÊÌ¾¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£¤³¤Î¶Ê¤«¤é5Ç¯±Û¤·¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î11·î¤Ë½é¤Î·»Äï¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥ª¥¢¥·¥¹ºÆ·ëÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êUK¥í¥Ã¥¯¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¡¢2022Ç¯¤ËNHK¤Î¡ÖThe Covers¡×¤Ç¡ÖLet There Be Love¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿milet¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¸ø¼°¥«¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢THE SPELLBOUND¤é¤È¤È¤â¤Ë¡ÖLive Forever¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡£Æ±¤¸¤¯UK¥í¥Ã¥¯¹¥¤¤ÎGLIM SPANKY¤¬2020Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ØWalking On Fire¡Ù¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡ØStanding On The Shoulder Of Giants¡Ù¡Ê2000Ç¯¡Ë¤Î¥¤¥ó¥È¥íÅª¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¡ÖFuckin in the Bushes¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â½Â¤¤¡£
Mrs. GREEN APPLE¤äÍÓÊ¸³Ø¡¢Saucy Dog¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥ª¥¢¥·¥¹¤Ø¤Î°¦¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¶áÇ¯¤ÎJ-POP¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Vaundy¤Î¡Øreplica¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖZERO¡×¤À¤í¤¦¡£º£¤âYouTube¾å¤Ë²»³Ú³Ø¹»»þÂå¤ËÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡ÖDont Look Back In Anger¡×¤Î²»¸»¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤ÈVaundy¤Ï¥ª¥¢¥·¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿UK¥í¥Ã¥¯¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖZERO¡×¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤¬¤Ê¤ê¤È¡ØBe Here Now¡Ù´ü¤ËÄÌ¤¸¤ë¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¥ì¥×¥ê¥«¤ÎÍèÎò¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤â¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÌÏÊïÉÊ¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤é¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤ÈÂº·É¤ÏÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ï¥ê¥¹¥ó¤Î¡ØWonderwall Music¡Ù¤«¤é¡ÖWonderwall¡×¤È¤¤¤¦¶ÊÌ¾¤òÇÒ¼Ú¤·¡¢¡ÖDont Look Back In Anger¡×¤Î²Î»ì¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡ÖI Am the Walrus¡×¤ò±éÁÕ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Í£°ìÌµÆó¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥ª¥¢¥·¥¹¤òÄ°¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥ó¥ÉÊ¸²½¤Î¡¢²»³ÚÊ¸²½¤ÎÎò»Ë¤ËÎ®¤ì¤ëÂç²Ï¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Ã¯¤â¤¬¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÒI need to be myself¡Ó¤È¤Ï¡¢¼«¤é¤Î°¦¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÄÉ¤¤µá¤á¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥ª¥¢¥·¥¹ºÆ·ëÀ®¤Ï¤Ê¤¼¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡©¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤â´¬¤¹þ¤ó¤À°ìÂçÇ®¶¸¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë
¡ÒI need to be myself¡Ó¡Ê²¶¤Ï²¶¤Ç¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦²Î¤¤½Ð¤·¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¡ÖSupersonic¡×ÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤MV¡Ê²Î»ìËÝÌõ¡§¤¤¤·¤ï¤¿¤ê½ß¼£¡Ë
