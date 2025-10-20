『2025 大阪・中国映画週間』上映ラインナップ発表 大ヒットの『ナタ 魔童の大暴れ』や『アズワン』など【一覧】
秋恒例の『2025 大阪・中国映画週間』（10月24日〜30日、大阪・なんばパークスシネマ）のラインナップが、20日までに発表された。
同週間は、日中国交正常化50周年の2022年に大阪で初開催となり、今年で4年目の取り組みとなる。最新作・話題作などを通じ、関西の映画ファンに、勢いのある中国映画の「今」を紹介する。
今年は特別企画として、中国で話題となった日本映画の上映も行い、両国の文化 交流を促進し、相互理解を深める。
アニメーション映画として世界歴代興行収入No.1のヒットとなった『ナタ 魔童の大暴れ』をはじめ、JO1・白岩瑠姫らが声優を務めた『アズワン／AS ONE』、オダギリジョー、高石あかり（※高＝はしごだか）、松たか子ら出演の『夏の砂の上』などの上映が決まった。
■上映作品
『永遠に消えない電波』
『ママと同級生』
『再会の奈良』
『Her ストーリー』
『三大隊』
『ナタ 魔童の大暴れ』
『アズワン／AS ONE』
『夏の砂の上』
『この夏の星を見る』
『厳冬の後に』※短編映画コレクション
『浮き花』※短編映画コレクション
『アリヤのギルバラ』※短編映画コレクション
『11.5時間』※短編映画コレクション
