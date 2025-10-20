【ファミマ×『モンハンNow』】限定クエストに挑戦！ タケウチリョースケコラボグッズも必見
位置情報ゲームアプリ『モンスターハンター Now（ナウ）』とファミリーマートがコラボレーション！ ファン必見のファミマ限定コラボグッズなどが手に入る限定クエストに挑戦しよう。
Nianticが開発・運営を手がけるiOS／Android向けの位置情報ゲームアプリ『モンスターハンター Now（ナウ）』とファミリーマートのコラボレーションキャンペーンが、2025年10月21日（火）から全国のファミリーマート約1万6300店で実施される。
本キャンペーンでは、スタンプをためるとゲーム内の「コラボクエスト」への参加券がもらえるほか、対象のゼリー飲料購入で人気イラストレーター・タケウチリョースケ描きおろしの限定オリジナルグッズが登場する。
『モンスターハンターNow』（以下『モンハンNow』）は、世界中で人気を博すカプコンのハンティングアクションゲーム『モンスターハンター』を、現実世界を舞台に体験できるスマートフォン向けアプリ。
このたびファミリーマートにて、2024年9月に開催されたコラボレーションに引き続き、2025年9月でリリースから2周年を迎えた『モンハンNow』とコラボレーション第2弾が行われることが決定。
今年は期間中に対象商品をご購入でキャンペーン限定オリジナルグッズがもらえる企画が実施される。
今回のコラボでは、SNS総フォロワー97万人を超える人気イラストレーター「タケウチリョースケ」による、シーズン7「集い築け！空飛ぶ探索拠点！」に登場するモンスターの限定描きおろしイラストのグッズを展開。
また、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示してスタンプをためることで参加券が取得できる限定クエストでは、ゲーム内で使用できる「ファミマ看板風の限定重ね着」や、タケウチリョースケ描きおろしイラストの「限定ギルドカード」のほか、「竜玉のかけら」などの素材を手に入れることができる。
さらに、ファミリーマート限定デザインのブロマイドを「ファミマプリント」にて発売するほか、ファミマオンライン限定でオリジナルアパレルグッズも展開される。
さらに、対象商品を2個買うと描きおろしグッズが1個もらえるキャンペーンを実施！
期間中、対象商品である「森永製菓 inゼリー各種」を2個同時に購入ごとに、タケウチリョースケ描きおろしのエスピナス、ガランゴルム、ルナガロン、メル・ゼナがデザインされたオリジナルA4クリアファイル、オリジナルステッカーがいずれか1個をプレゼントしてもらえる。
（C）2023 Niantic. Characters / Artwork / Music （C）CAPCOM
