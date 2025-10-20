スズキのミニバン「エルティガ」は現行トヨタ・シエンタより少し大きい

スズキ・エルティガ｜Suzuki Ertiga

エルティガはインドやインドネシアなどで生産・販売されているコンパクトMPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的乗用車）。

2010年にインドで開催されたモーターショー「ニューデリーオートエキスポ」で、3列シートのコンセプトカー「コンセプトR3」が発表され、2012年に初代の市販モデルが発売された。

車名の「エルティガ（ERTIGA）」とは、「コンセプトR3」の「R3」をインドネシア語読みしたもの。「R」が「エル」、「3」が「ティガ」で「エルティガ」となった。

初代エルティガは2018年まで生産され、インドおよびインドネシア両国内での販売および輸出を通じて、世界70以上の国や地域で累計68万台を販売。コンパクトでありながら、広い室内空間と居住性、取り回しの良さで好評を得た。2018年4月には全面改良を受けて現行の2代目に進化している。

現行型のボディサイズは全長4435×全幅1735×全高1690mmで、ホイールベースは2740mm。日本で確かな支持を得ているトヨタ・シエンタ（現行）と比べると、エルティガの方が全長で175mm、全幅で40mm大きく、全高は5mm低い。ホイールベースはエルティガの方が10mm短い。

新プラットフォーム「ハーテクト」により優れた居住性を実現

スズキ・エルティガ｜Suzuki Ertiga

前後ヒンジ式のドアが採用されたエクステリアのデザインは、高級感あるフロントグリルやダイナミックなショルダーラインによって、力強さとエレガントさを表現。185/65R15サイズのタイヤを組み合わせる15インチホイールは2トーンカラーで、存在感アップにひと役買っている。「3D折り紙スタイル」と呼ぶリヤコンビネーションランプも特徴的なディテール。リヤのルーフスポイラーは空力性能を向上させつつ、スポーティなルックスに寄与したデザインだ。

インテリアでは、メタリックチークウッドの木目調デコレーションパネルが上質感を演出。インパネ中央のディスプレイは17.78cmサイズのタッチクリーンで、メーターにはTFTマルチインフォメーションカラーディスプレイが採用されている。

新プラットフォーム「ハーテクト」が用いられた現行型は、先代から全長を130mm延長。室内空間の拡大に充てられてた。キャビンは2-3-2レイアウトの3列7人乗り。2列目シートは6:4分割、3列目シートは5:5分割の可倒機構が備わり、荷物の量や形状に応じて荷室空間をアレンジできる。荷室容量は3列シートまで乗車した状態で153L、3列目のシートバックを倒すと550Lに、最大では803Lに拡大できる。

1.5LマイルドハイブリッドのほかCNGのバイフューエルを設定

スズキ・エルティガ｜Suzuki Ertiga

パワーユニットはK15系の1.5リッター直列4気筒エンジンで、マイルドハイブリッド仕様「スマートハイブリッド」のほか、CNG（圧縮天然ガス）とガソリンのバイフューエル仕様を設定。駆動方式はFFのみで、全車にヒルホールドシステムが装備されている。

スマートハイブリッド仕様は最高出力75.8kW（103ps）、最大トルク139Nm（14.2kgf-m）を発生。5速MTまたは6速AT（パドルシフト装備）を組み合わせる。燃費はMT車が20.5km/L、AT車が20.3km/L。一方、バイフューエル仕様はCNGモードで64.6kW（87.8ps）／121.5Nm（12.4kgf-m）、ガソリンモードで74kW（101ps）／137.1Nm（14.0kgf-m）を発揮する。こちらは5速MTのみの組み合わせとなり、26.1km/L（CNGモード）の燃費を実現する。

※各数値はいずれもインド仕様車

インド仕様では「ZXi＋」を最上級に、「ZXi」「VXi」「LXi」の4グレードが設定されている。「ZXi＋」とエントリー版「LXi（MT専用）」はマイルドハイブリッド仕様のみで、それ以外の2グレードはバイフューエル仕様も選べる。

上位グレードでは、キーレスエントリーのほか、3列シート各列へのエアコンルーバーやUSBタイプCソケットが備わるほか、「ZXi＋」にはタイヤ空気圧モニターやクルーズコントロールも備わる。インドでの販売価格は91万1500ルピー～134万500ルピー（邦貨換算約153万円～225万円）だ。

SPECIFICATIONS

スズキ・エルティガ｜Suzuki Ertiga

ボディサイズ：全長4435×全幅1735×全高1690mm

ホイールベース：2740mm

最小回転半径：5.2m

乗車定員：7人

車両重量：1175～1225kg

エンジン：直列4気筒

総排気量：1462cc

最高出力：75.8kW（103ps）/6000rpm

最大トルク：139Nm（14.2kgf-m）/4300rpm

トランスミッション：5速MT／6速AT

駆動方式：FF

燃費：MT20.5km/L／AT20.3km/L

※諸元は「スマートハイブリッド」のインド仕様車