ジェノアvsパルマ スタメン発表
[10.19 セリエA第7節](ルイジ・フェッラーリス)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ジェノア]
先発
GK 1 ニコラ・レアリ
DF 5 レオ・エスティゴーア
DF 20 ステファーノ・サベッリ
DF 22 ヨハン・バスケス
DF 77 ミカエル・エギル・エラートソン
MF 9 ビティーニャ
MF 15 ブルック・ノートン・カフィー
MF 17 ルスラン・マリノフスキー
MF 32 モルテン・フレンドルップ
MF 73 パトリツィオ・マジーニ
FW 18 カレブ・エクバン
控え
GK 31 ベンヤミン・ジーグリスト
GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ
DF 3 アーロン・マルティン
DF 34 セバスティアン・オトア
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 11 アルベルト・グレンベーク
MF 14 ジャン・オナナ
MF 23 バレンティン・カルボーニ
MF 30 H. Cuenca
FW 21 ジェフ・エカトール
FW 29 ロレンツォ・コロンボ
FW 40 S. Fini
FW 70 マックスウェル・コルネ
FW 76 ロレンツォ・ベンチェリーノ
監督
パトリック・ビエラ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 3 ニアカテ・エンディアエ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 11 ポントゥス・アルムクビスト
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 27 サーシャ・ブリッチギー
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 32 パトリック・クトローネ
控え
GK 40 エドアルド・コルビ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 37 マリアーノ・トロイロ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 23 エルナニ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
監督
Carlos Cuesta García
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります